Atriz Isis Valverde aciona polícia após vazamento de falso 'nudes'

A atriz Isis Valverde registrou um boletim de ocorrência, nesta quinta-feira (26), após ter algumas fotos - adulteradas tecnologicamente - divulgadas nas redes sociais para simular um vazamento de 'nudes'.

As fotos, que são originalmente da atriz em seus momentos de lazer, foram modificadas para parecer que Isis estava sem roupas.

A equipe da atriz confirmou que as imagens são produtos de edições e informou que já está em contato com a delegacia que investiga crimes cibernéticos.

"A atriz repudia as imagens, que são totalmente falsas e criadas através de recursos digitais com montagens artificiais. Adverte pela gravidade do assunto, pois o conteúdo é ilegal, inclusive para quem o reproduz. Informa, ainda, que procedeu o registro da ocorrência na Delegacia de Crimes de Informática para notificar e responsabilizar os provedores de internet que compartilharem às imagens fraudulentas. Por fim, tendo em vista que se trata de uma manipulação virtual e inventada, não se pronunciará mais sobre o assunto", afirma a assessoria da atriz.