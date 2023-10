Lucas Penteado é internado em clínica de saúde mental

Lucas Penteado, de 26 anos, foi levado por ambulância para uma clínica especializada em saúde mental na última quinta-feira (26), após sofrer um episódio de estresse emocional no quarto do hotel que estava hospedado, em Bela Vista, no Centro de São Paulo.



"O ator foi socorrido pelo pai e pela mãe e foi encaminhado numa ambulância para atendimento médico especializado de saúde mental", diz uma nota enviada pelo advogado do artista, Ariel Alves, ao site 'F5'.

O advogado ainda confirmou a veracidade de um vídeo divulgado pelo portal 'Terra', em que Lucas demonstra estar desorientado e grita frases desconexas enquanto é levado para a ambulância. "Eu não tentei me matar, não sou suicida, eu sou revolucionário, Nayara [...], não estou reagindo, esse só não é meu plano de saúde", dizia o ex-BBB, citando o nome da namorada.



Lucas Penteado ficou conhecido por sua breve e polêmica participação no "BBB 21", reality show da TV Globo. O ator também fez filmes e séries para o aplicativo de streaming Netflix. Recentemente, o ator estrelou o filme "Nosso Sonho", cinebiografia da dupla Claudinho e Buchecha que se tornou a maior bilheteria nacional de 2023, levando mais de 430 mil espectadores aos cinemas.

O ator interpretou o cantor Claudinho no filme 'Nosso sonho'' | Foto: Reprodução

Na última terça-feira, Lucas esteve no Prêmio Jovem Brasileiro, em São Paulo, para receber a estatueta em nome da produção do filme, na categoria Entretenimento e Filme Nacional.