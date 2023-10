Universo realiza a 11ª edição da feira de profissões em São Gonçalo

Alunos de todas as idades e diferentes escolas tiveram a oportunidade de visitar um universo de profissões. Nesta quarta-feira (25), a Universidade Salgado de Oliveira (Universo), na Trindade, em São Gonçalo, realizou a sua feira anual de profissões, que já está na 11ª edição.

Feira apresenta ao público os caminhos que podem ser seguidos dentro de cada profissão | Foto: Filipe Aguiar

Com o tema de “Universo das profissões”, a feira leva os jovens e a população geral de São Gonçalo a conhecer diferentes carreiras e suas de atuações. Contando com stands diversos, dentre eles Medicina Veterinária, Fisioterapia e Jornalismo, a Universo apresenta ao público os caminhos que podem ser seguidos dentro de cada profissão.

PRF participou da feira | Foto: Filipe Aguiar

Segundo o reitor da Universo São Gonçalo, Fabio Tavares, o objetivo da feira de profissões é ajudar o estudante na melhor escolha para o seu futuro. “Queremos ajudar independentemente de nós oferecermos a cadeira que eles querem. Muitas vezes, eles não querem seguir em uma profissão que necessita de graduação, então nosso maior objetivo é ajudá-los nessa escolha.”

O objetivo da feira de profissões é ajudar o estudante na melhor escolha para o seu futuro | Foto: Filipe Aguiar

Leia também:

Prefeitura de Niterói organiza ação social para idosos no Fonseca

Outubro Rosa: Inscrições abertas para o pedal mais rosa de Itaboraí

No stand de fisioterapia, alunos realizaram procedimentos de auriculoterapia, supervisionados pela professora Jucea Muniz | Foto: Filipe Aguiar

No stand de Fisioterapia, os alunos do curso, com auxílio de um professor, realizavam procedimentos de acupuntura e auriculoterapia nos visitantes, que se interessavam pelo procedimento . “Nesse stand nós trabalhamos os desequilíbrios energéticos, a auriculoterapia é um recurso que tem uma contribuição importante no tratamento de doenças, como obesidade e ansiedade, e a Universo oferece esse procedimento na clínica escola.”, contou a professora de fisioterapia Jucea Muniz, que afirma que os jovens têm muito interesse no stand que ela atua.

Stand de Fisioterapia | Foto: Filipe Aguiar

Além de stands com os cursos oferecidos pela Universo, a feira contou com a presença de instituições parceiras da universidade e, também, com forças policiais, como a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Outro órgão presente era a Prefeitura de São Gonçalo, que disponibilizou o Sistema Nacional de Empregos (SINE), para a realização de cadastro dos interessados. “Nós temos um olhar além do olhar comercial, a Universo tem essa missão de servir, de prestar serviço à população.”, finalizou o reitor Fabio Tavares.

Suzana Barcelos, Fábio Taveres e Daniele Ferreira | Foto: Filipe Aguiar

Para Suzana Barcelos, diretora geral do Colégio de Aplicação Dom Elder Câmara, a feira das profissões da Universo é um evento importante para a comunidade gonçalense. “Queremos levar para essa juventude as possibilidades de carreira e abrir as portas para eles. São Gonçalo precisa disso.” Suzana reiterou que o evento não se limita só aos jovens adultos da cidade, e é destinado ao público geral gonçalense.

Para Suzana Barcelos, diretora geral do colégio de aplicação Dom Elder Câmara, a feira das profissões da Universo é um evento importante para a comunidade gonçalense | Foto: Filipe Aguiar

A exposição contou com a presença de inúmeros alunos de escolas de São Gonçalo, que viram na feira um auxílio para escolher a carreira que querem seguir.

Maria Eduarda Ouriques já sabe a carreira que quer seguir, mas visitou vários stands presentes antes de chegar na exposição da carreira escolhida. “Eu fui em nutrição, administração, e achei muito legal. Para quem ainda não decidiu, serve de norte para ajudar.” Maria Eduarda tem 17 anos e quer cursar jornalismo. O jornal O São Gonçalo estava presente na Universo de Profissões, com a chefe de reportagem Cyntia Fonseca responsável por conversar com os interessados em seguir na profissão.

O jornal O São Gonçalo estava presente na Universo de Profissões | Foto: Filipe Aguiar

Um outro estudante, Victor Hugo, estava animado com os stands diversificados da feira, que traziam jogos de tabuleiro, video-games e mangás. “Quero muito seguir na área de computação, games, e aqui tem muita coisa que nunca vi. Os jogos de tabuleiro, alguns games, animes, alguns eu ainda não conhecia.”, finalizou o menino.

Exposição de Games | Foto: Filipe Aguiar

Além da exposição de profissões

No interior da feira realizada na Universo, um espaço recém inaugurado atraiu a atenção da juventude presente no local. O stand realizado pelo Colégio de Aplicação Dom Elder Câmara, com a supervisão do professor Cláudio Pereira, trouxe desenhos dos alunos da instituição, que estavam participando da feira pela primeira vez. “A ideia surgiu quando vimos que os alunos fazem desenhos excelentes, e eles gostam muito de mangás, animes, tudo dentro da cultura geek. Assim, pensei em fazermos uma exposição, e a Universo pediu que essa exposição fosse feita na feira.” Alguns alunos que estavam expondo seus desenhos estavam de cosplay, uma prática de se vestir com trajes de personagens de animação.

Gabriel Gonçalves, de 13 anos, tem um canal no Youtube focado em desenho | Foto: Filipe Aguiar

Um dos expositores, Gabriel Gonçalves, de 13 anos, conta que um dos objetivos da participação da turma na feira é mostrar que ser desenhista não é só talento, e sim esforço. “Estamos tendo bastante visita, muitas pessoas se interessam. É gratificante as pessoas terem essa atenção, pois nos esforçamos muito nos cosplays, nos desenhos, para verem que desenho não é dom, e sim prática.”

Sob supervisão de Marcela Freitas