Linha de ônibus Niterói x Barra pode começar a rodar já neste mês

A tão esperada linha de ônibus que liga Niterói à Barra da Tijuca pode começar a rodar até o final deste mês. A confirmação da criação da linha foi anunciada pelo secretário estadual de Transporte e Mobilidade, Washington Reis, e o subsecretário estadual de Energia e Economia do Mar, Felipe Peixoto, em um vídeo publicado em uma rede social.

Já aprovada, as informações sobre a nova linha serão publicadas oficialmente na próxima semana pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ), de acordo com os secretários.

“A linha de ônibus Niterói x Barra da Tijuca é uma opção prática e acessível de transporte entre essas regiões, evitando a necessidade de utilizar carros particulares. É uma rota importante para os moradores de Niterói e da Barra da Tijuca, pois conecta duas áreas de grande movimento e interesse. Essa é a melhor opção enquanto ainda não temos a Linha 3 do metrô, que seria uma alternativa mais prática, acessível e sustentável”, declarou Felipe Peixoto, subsecretário de Estado de Energia e Economia do Mar.

A ligação entre o Centro de Niterói e a Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, deve acontecer por dois trajetos diferentes, um pela Linha Amarela e outro pela Zona Sul do Rio. É possível que a linha surja através da expansão de uma já existente, algo que facilitaria a implementação do trajeto.