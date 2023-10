Políticas Inclusivas de Maricá inicia curso de Libras para 200 alunos

Começam nesta segunda-feira (23) as aulas do curso de Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), oferecido gratuitamente pela Secretaria de Políticas Inclusivas de Maricá. A aula inaugural foi realizada no último sábado (21), no auditório do Instituto Federal Fluminense (IFF), em Ubatiba.

No total, 200 novos alunos terão semanalmente aulas interativas, totalizando 160 horas de curso distribuídas em nove meses de duração, sendo sempre uma vez na semana com duração de duas horas cada uma.

O curso oferece de forma conjunta os níveis básico e intermediário. As aulas serão realizadas exclusivamente na modalidade online (pelo aplicativo Zoom) e contará com atividades presenciais. A previsão de conclusão é para o mês de julho de 2024.

“O curso de Libras faz parte do plano de trabalho do Centro de Referência em Políticas Inclusivas de Maricá, que é uma rede de serviços da Secretaria de Políticas Inclusivas. Ciente da importância na qualidade da prestação deste curso, o Instituto Federal Fluminense se uniu a nós se agregando como parceiro. Isso agrega também um grande valor ao curso”, ressaltou o secretário de Políticas Inclusivas de Maricá, Clauder Peres.

O CRPI será responsável pela coordenação das aulas e emissão do certificado com a chancela do Ministério da Educação.

Para a aluna Giulia Passione, de 22 anos, o curso é válido na busca pela igualdade de direitos de todos os cidadãos. “Já no primeiro dia tive muitas informações importantes e achei a experiência incrível. Acho que vale muito a pena porque a gente luta por uma sociedade mais inclusiva e acessível”, observou a aluna, que é cadeirante.