São Gonçalo promove feira de robótica no Ciug

Sempre trazendo a temática da tecnologia, o Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG), da Prefeitura de São Gonçalo, realizará, no dia 7 de novembro, a Feira de Robótica, neste ano com o tema “Mostra de Jogos de Lógica e Games”. A feira é aberta ao público e quem se interessar deve se inscrever na secretaria da unidade a partir desta segunda-feira (23), até o dia 27 de outubro.

A feira de tecnologia acontece na unidade desde 2014 e, pela primeira vez, o dia será todo voltado para o assunto Robótica, tendo em vista o interesse dos alunos. Cada oficina possui 20 vagas.

“O Ciug tem o compromisso de inserir seus alunos no mundo digital e tecnológico. Este ano, com Feira de Robótica, temos o objetivo de mostrar aos nossos alunos o que eles podem ser além de consumidores, que existe a possibilidade de se tornar os idealizadores, ampliando suas possibilidades de formação profissional”, disse a diretora, Kelly Neves.

Programação

Palestras com o professor Carlos Eduardo

9h30 às 10h30 - Tema: "Robótica educativa e sua aplicação parte 1 informática"

10:30 às 11:30 – Tema: "Robótica educativa e sua aplicação parte 2 robótica"

Oficinas com alunos do projeto Adolescer, do Abrigo do Marinheiro de São Gonçalo

14:30 às 15:30 – Tema: “Confecção de games”

15:30 às 16:30 - Tema: “Robótica”