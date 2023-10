Partage Shopping promove ações especiais para o 'Outubro Rosa'

Até o fim deste mês, o Partage Shopping, em São Gonçalo, terá um espaço dedicado à importante causa da campanha Outubro Rosa, em parceria com o grupo de acolhimento oncológico Unidas pela Vida.

Localizada no segundo piso ao lado da Cacau Show, a loja dispõe de profissionais dedicados e capacitados para orientar os visitantes sobre como agendar a mamografia. Os exames gratuitos serão oferecidos pela prefeitura de São Gonçalo, que presta um serviço de extrema importância para a comunidade local. Além disso, o espaço receberá diversos eventos ao longo do mês, incluindo cortes de cabelos, palestras e ações educacionais.

Para dar um toque especial à campanha, o Partage Shopping vai receber um coral neste sábado, dia 20 de outubro, que se apresentará às 17h, no Jardim. O evento será uma celebração de solidariedade e da importância da conscientização. No repertório, canções de Maria Maria e clássicos do MPB. Além disso, no dia 27 de outubro, haverá um desfile de moda com pacientes oncológicas, a ideia dessa ação é resgatar a autoestima das mulheres, destacando que há muita vida e motivação após o diagnóstico de câncer.

“Através do nosso compromisso com o Outubro Rosa e nossa parceria com o projeto Unidas pela Vida, reafirmamos nosso comprometimento em promover a conscientização sobre o câncer de mama e oferecer apoio à comunidade. Juntos podemos fazer a diferença”, diz Luciana Monteiro, Gerente de Marketing do Partage Shopping.

O grupo Unidas pela Vida, coordenado por Patrícia Silva, já atua há mais de anos em São Gonçalo e realiza o trabalho de acolhimento e apoio para gonçalenses que estão no tratamento de câncer. O objetivo é proteger e promover a dignidade da mulher com câncer, atuar na prevenção e apoiar durante o diagnóstico, tratamento e reabilitação.