Espetáculo infantil com entrada gratuita no Teatro Municipal de São Gonçalo

O público infantil tem diversão garantida no Teatro Municipal de São Gonçalo, no próximo dia 20, às 19h, com a peça 'Histórias Mal Contadas'.

Com uma abordagem leve e lúdica, a peça infantil é comandada pela personagem Enciclopédia, que apresenta os contos infantis de uma maneira divertida para o público, apresentando de forma divertida a versão de alguns temidos vilões dos contos infantis. No espetáculo, os temidos vilões terão a oportunidade de contar suas próprias versões dos fatos.

Para celebrar o mês dedicado às crianças, a entrada para o espetáculo será gratuita, sujeita à lotação do Teatro Municipal. Venha descobrir uma nova versão do Lobo Mau, Malévola e Capitão Gancho!

Serviço:

Histórias Mal Contadas

Sexta-feira, dia 20 de outubro, às 19 horas

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Entrada franca

Classificação: livre

Outros espetáculos

Quinta

No dia 19 de outubro, às 19h30 e às 21h30, o show de comédia “Tô de Plantão 2”, do humorista Diego Besou, trazendo um olhar sem igual para o mundo da saúde. Com uma experiência de mais de uma década dentro de hospitais, o ator traz à vida diferentes personagens em situações hilárias.

Neste novo show, o humor é utilizado de forma inteligente por Diego, que mostra o lado humano e divertido das profissões da saúde, respeitando a importância e seriedade do trabalho realizado nessa área. "Tô de Plantão 2" é o programa ideal para se divertir muito.

Os ingressos podem ser adquiridos através do seguinte endereço eletrônico:

https://bileto.sympla.com.br/event/86766/d/215717/s/1453557

Classificação: 14 anos

Domingo

O público infantil também terá oportunidade de assistir ao espetáculo 'Era uma Vez... Contos e Cantigas', em apresentação única, no domingo (22), às 16h, no Teatro Municipal de São Gonçalo.

O público poderá conferir a história de três velhinhos muito divertidos e atrapalhados: Vevé, que pouco enxerga, Vovô, que pouco escuta, e Vivi, que é mal-humorada e rabugenta. Juntos passam muito tempo conversando.



Enquanto contam as histórias, eles vão dando vida aos personagens ali existentes, cantando e dançando as suas músicas que dão origem às histórias contadas. As cantigas de roda e o cancioneiro popular são o tema principal, como 'O cravo e a rosa', 'O sapo não lava o pé' e 'Pombinha Branca', entre outros!



A interação com a plateia também é outra característica do espetáculo. Os personagens vão na frente do público dando vida aos personagens cantados, se utilizando dos adereços que formam o cenário. A musicalização é feita ao vivo, intercalando violão e percussão.



O endereço virtual para compra dos ingressos pode ser acessado através do link:



https://www.sympla.com.br/evento/era-uma-vez-contos-e-cantigas/2170593



A Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg), na quinta-feira (19), às 10h, cinco pares de ingressos para a sessão do espetáculo, que será realizada às 16h de domingo (22).

Comédia 7 contra 1 | Foto: Divulgação

Também no domingo, às 19h, a comédia “7 contra 1”, em apresentação única. Ambientada dentro de um casarão antigo, com personagens urbanos e atuais, a história gira dentro de uma família que vive as contradições e conflitos do dia a dia de pessoas de classe média.



Os valores morais são a temática central, que ao invés de impor um tom pesado à história, é a mola mestra para as cenas de maior diversão, apesar de serem trabalhados temas polêmicos e atuais.



Uma família vive uma reviravolta financeira, que lhes deixou este único patrimônio, um lindo, porém estranho, casarão. Os sete integrantes da família vivem aterrorizados, porque nesta casa coisas estranhas acontecem, causando medo e até curiosidade em todos. Agora, o inusitado é que eles jamais poderiam imaginar tudo que aconteceria dentro da casa, gerando um final surpreendente para todos, literalmente!



Os ingressos podem ser adquiridos no seguinte endereço eletrônico:



https://www.sympla.com.br/evento/7-contra-1-a-comedia/2170694

A Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg), na quinta-feira (19), às 15h, cinco pares de ingressos para a sessão do espetáculo, que será realizada às 19h de domingo (22).