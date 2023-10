Maricá: Campanha de Vacinação Antirrábica Animal começa neste sábado (21)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, promove neste sábado (21), das 9h às 17h, a primeira etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal, que começa em 33 locais dos distritos Centro e Ponta Negra. Nesses espaços, os profissionais irão aplicar a dose de proteção contra a raiva em cães e gatos saudáveis, com idade a partir de três meses e que não apresentem estado gestacional. Lembrando que a raiva é uma doença infecciosa viral e letal para os animais, que também pode ser transmitida para os seres humanos, o que reforça a importância da campanha.

É obrigatório que os cães estejam com focinheira e é recomendada a utilização de coleira e guia. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte para evitar acidentes ou fugas. Além disso, somente pessoas maiores de 18 anos poderão levar os pets até os polos de vacinação e lembramos que nenhum servidor público poderá conter cães ou gatos.

No sábado seguinte (28) a população do terceiro e quarto distritos (Inoã e Itaipuaçu) poderá levar seus pets para a vacinação antirrábica em 17 locais distribuídos por essas localidades.



Postos de vacinação contra a raiva no primeiro e segundo distritos

21/10 (sábado), das 9h às 17h

— USF Central: Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.

— Secretaria de Proteção Animal: Rua Prefeito Hilário Costa e Silva, nº 100, Parque Eldorado.

— Gerência de Frota: Rua Albatroz, próximo ao Natinho Atacadão, Parque Nanci.

— Praça do Lelei (Caju): R. Luiz Fernando dos Santos Caetano, s/nº.

— USF Bairro da Amizade: Rua 53, Lt 31, Qd 91, Bairro da Amizade.

— USF ACS Nathan da Silva Noronha (Saco das Flores): Rua 75 (esquina com a Rua 73), s/n, Saco das Flores.

— Escola Municipalizada Barra de Zacarias: Rua Francisco Ferreira da Silva, s/n, Zacarias.

— Associação dos Pescadores de Zacarias: R. Theodoro José de Marins, 54, Zacarias.

— Escola Municipal João S. Bezerra: Praça Ana Ferreira, nº 01, Divinéia.

— USF Guaratiba: Est. Beira da Lagoa, s/nº, Guaratiba.

— USF Bambuí: Av. do Contorno, s/nº, Bambuí.

— Escola Municipal Antônio Ruffino: Estr. da Gamboa s/nº, Caju.

— USF Marinelândia: Rua 09, Quadra 15, Cordeirinho.

— USF Ponta Negra: Estrada Um, s/nº, Ponta Negra, próximo a Ponte Senador Paulo Duque.

— Escola Municipal Amanda Pena: Estrada de Ponta Negra, nº118, Bananal.

— USF Espraiado: Rua Gualberto Batista de Macedo, s/nº, Espraiado.

— Portaria do bairro Condado: Alameda Maricá, s/nº, Condado.

— Escola Municipal Alfredo Nicolau: Rua Visconde de Itaúna, Quadra 17, Marquês.

— Colégio Estadual Domício da Gama: Av. Roberto Silveira, nº 1138, Flamengo.

— Praça próxima à Arena Flamengo: Rua dos Uirapurús, s/nº, Flamengo.

— Escola Municipal Benvindo Taques Horta: Rua José Fortes da Silva, s/n, Ubatiba.

— USF Mumbuca: Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/nº, Mumbuca.

— Escola Municipal Antônio Lopes da Fontoura: Av. Portinari, s/nº, Itapeba.

— Colégio Estadual Profª Cacilda: R. Ivone dos Santos Cardoso, s/nº, Itapeba.

— USF Retiro: Estrada do Retiro, s/nº, Retiro.

— USF Ponta Grossa: Rua Irineu Ferreira Pinto, s/nº, Ponta Grossa.

— CAIC Elomir Silva: Av. Guarujá, s/nº, km 22, loteamento Marine, São José do Imbassaí

— USF São José II: Estrada da Cachoeira, s/nº, São José do Imbassaí.

— Quadra Esportiva do Manu Manuela: Rua 12 com Rua 25, loteamento Manu Manuela, São José do Imbassaí.

— Posto volante 1: Escola Municipal Dilza Sá – Estrada de Jaconé, s/nº, Jaconé (09 às 12h). Vale da Figueira – Estrada de Ponta Negra, Vale da Figueira, s/n (13h às 17h).

— Posto volante 2: Escola Municipal Alcebíades Afonso Viana – Rua Ernestina Oliveira Viana, s/n, Cachoeiras (09 às 12h). Escola Municipal de Pindobas – Estrada de Pindobas, 69, Pindobas (13 às 17h).

— Posto volante 3: Escola Municipal Brasilina Coutinho – Rua Comandante Celso, s/n, Silvado (09h às 12h).

— Posto volante 4: sede da Guarda Ambiental – Estrada do Espraiado, s/n (09h às 12h). Escola Municipal João P. Machado – Rua 57 (próximo à Rodovia Amaral Peixoto, Manoel Ribeiro (13h às 17h).