Caio Martins oferece 600 vagas para atividades gratuitas

O Governo do Rio vai abrir novas vagas para as atividades gratuitas realizadas no Complexo Esportivo Caio Martins, em Niterói, na Região Metropolitana. De acordo com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, são 600 vagas disponíveis para aulas de capoeira, hidroginástica, natação e zumba.

As inscrições devem ser feitas no local, entre 8h e 17h, mediante apresentação da xerox do CPF e RG, atestado médico, comprovante de residência e duas fotos 3x4. Atualmente, cerca de 2 mil pessoas estão matriculadas no equipamento estadual, que reabriu para a população em maio.

Leia também:

➢ Caio Martins recebe 2ª fase de obras de revitalização

➢ Retorno de atividades gratuitas no Caio Martins atrai niteroienses

"É com grande alegria que anunciamos a abertura de mais 600 novas vagas para atividades esportivas gratuitas no Complexo Esportivo Caio Martins. Agora, mais pessoas terão a oportunidade de praticar esportes e desfrutar dos benefícios para a saúde e bem-estar", disse o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.

Desde janeiro, a Empresa de Obras Públicas do Estado (Emop-RJ) investe R$ 4 milhões na manutenção do Caio Martins. O trabalho inclui a revitalização do ginásio poliesportivo, reformas nos banheiros e vestiários, recuperação do piso ao redor da piscina, pintura dos corredores, revitalização da entrada principal e melhorias nas calçadas do entorno do projeto.

As ações fazem parte do Programa de Manutenção Continuada do Governo do Estado do Rio de Janeiro, visando garantir um ambiente seguro e adequado para a prática de esportes e atividades físicas no complexo esportivo. O governo do Rio também já realizou duas audiências públicas (27/08 e 26/09) para ouvir a população de Niterói sobre o futuro do equipamento. Na ocasião, o site caiomartins.rj.gov.br foi criado especialmente para receber sugestões de moradores.

Inscrições

A partir da próxima segunda-feira (23), os interessados poderão se inscrever para uma das 600 novas vagas. As matrículas devem ser feitas na secretaria do complexo esportivo, mediante a apresentação dos documentos solicitados. Serão distribuídas senhas, de acordo com a programação:

NATAÇÃO INICIANTES, 100 VAGAS - Segunda-feira (23);

NATAÇÃO INICIANTES, 50 VAGAS - Terça-feira (24);

HIDROGINÁSTICA, 80 VAGAS - Quarta-feira (25):

ZUMBA, 120 VAGAS - Quinta-feira (26);

CAPOEIRA, 100 VAGAS - Sexta-feira (27);

JIU-JITSU, 150 VAGAS - Segunda-feira (30).

ATENÇÃO: Haverá teste de nivelamento para os candidatos às aulas de natação (o teste é voltado para quem já sabe nadar).