Retorno de atividades gratuitas no Caio Martins atrai niteroienses

O Complexo Esportivo Caio Martins retomou as atividades gratuitas ao público nesta semana. Na manhã desta quinta-feira (4), o pátio principal do estádio estava lotado durante a aula de zumba, oferecida a cerca de 60 pessoas. Moradores de Niterói comemoram o retorno das aulas.

"Eu adoro dança. Estou nisso há mais de 20 anos e há seis anos faço aulas aqui, direto, sem perder uma. Tenho 70 anos, mas 'caio dentro'. Minha atividade de quase toda manhã é essa", afirma a aposentada niteroiense Célia Regina Magalhães.

Aula de zumba reuniu dezenas de alunas no Caio Martins | Foto: Filipe Aguiar

Desde a última terça-feira (2), as aulas gratuitas de alongamento, zumba, tai chi chuan e yoga nas instalações do estádio, localizado no bairro de Icaraí, em Niterói, voltaram a ser ofertadas.

As aulas de Zumba serão realizadas às terças e quintas, das 8h às 9h, com a oferta de 60 vagas. Em seguida, das 9h às 10h, estão marcadas as aulas de tai chi chuan, com 50 vagas abertas; de 10h às 11h o horário foi dedicado às atividades de Yoga, também com 50 vagas. Já as aulas de alongamento acontecem às segundas e quartas, das 14h às 17h, em um total de 140 vagas distribuídas em quatro turmas de 35 alunos em cada.



A partir do dia 15 de maio, as aulas de natação e hidroginástica também retornam. As rematrículas para quem já realizava alguma das atividades no local acontecerão a partir da próxima segunda-feira (8). A expectativa é de que 1500 vagas sejam disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e da Suderj, do Governo do Rio.

"Foi uma delícia poder voltar. Quando eu entrei aqui, antes da pandemia, eu estava em uma depressão tenebrosa, mas depois comecei a fazer amizades e a ficar mais feliz. Esse tipo de atividade 'cura' a depressão", diz a ex-comissária de bordo Mary Guedes, que também fazia hidroginástica no complexo esportivo.

Segundo o presidente da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), Gelby Justo, a administração resolveu liberar a piscina e o pátio principal, mesmo com obras em andamento e com ações a serem definidas pelo grupo, para que as atividades não ficassem sem ser oferecidas.

Gelby Justo | Foto: Filipe Aguiar

"Agora a gente vai entender o número de rematriculados nas atividades aquáticas para estabelecer uma métrica junto com a equipe docente para saber se a gente vai poder abrir novas vagas", diz.

Sobre a oferta de outros esportes e atividades, o presidente da Suderj informa que há uma vontade por parte da administração, mas que nada ainda pode ser resolvido sem a decisão conjunta do grupo de trabalho, que envolve a Prefeitura de Niterói.

Obras restauram a piscina e o ginásio esportivo

Desde o início do ano as instalações do Caio Martins passam por obras pontuais de readequação. As melhorias são do Programa de Manutenção Continuada, do Governo do Estado, e contemplam a reforma de todos os banheiros e vestiários do equipamento, recuperação do piso do entorno da piscina, a pintura dos corredores, e a revitalização da entrada principal, do ginásio poliesportivo e da calçada no entorno do complexo.

O processo de revitalização teve início em 2023 e a previsão é de que os trabalhos estejam concluídos até o fim do primeiro semestre. | Foto: Filipe Aguiar

Com 3 equipamentos, o complexo se divide em 2, com o estádio de futebol. Em 2021, a gestão do complexo esportivo foi transferida para a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer por meio do Decreto 47.901/2021. O processo de revitalização teve início em 2023 e a previsão é de que os trabalhos estejam concluídos até o fim do primeiro semestre.