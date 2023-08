Caio Martins recebe 2ª fase de obras de revitalização

O Complexo Esportivo Caio Martins, em Niterói, está passando por um processo de revitalização que proporciona melhorias e disponibiliza novas instalações para os amantes de esportes. Após encerrar a primeira fase de intervenções, com um investimento de cerca de R$ 2 milhões, o Governo do Estado iniciou, neste mês de julho, a 2ª fase de obras no local.

A reforma, realizada pela Empresa de Obras Públicas do Estado (Emop), tem como objetivo oferecer uma melhor experiência esportiva e cultural para a população. Entre as melhorias previstas nesta segunda etapa estão a construção de uma calçada ao redor do Caio Martins para oferecer mais acessibilidade e nova pintura para o telhado.

Leia também:

➢ Retorno de atividades gratuitas no Caio Martins atrai niteroienses

➢ Disque Denúncia celebra 28 anos de existência

Uma das grandes novidades será a ampliação da arquibancada, além da reforma do ginásio. O complexo também vai ganhar uma piscina extra, ideal para prática de atividades inclusivas para idosos e crianças. Os apaixonados por futebol também terão motivos para comemorar: três quadras serão completamente reformadas, da reconstrução à pintura.

"O Caio Martins é um patrimônio de Niterói. A retomada das atividades proporciona mais interação e opções de lazer para a população, e também melhora na qualidade de vida. A reestruturação do complexo atende às demandas da população que frequenta o espaço", ressaltou o governador Cláudio Castro.

Grupo de Trabalho monta cronograma para o segundo semestre

O Grupo de Trabalho criado em março pelo governador Cláudio Castro para decidir o futuro do Caio Martins já fechou o cronograma de ações para o segundo semestre. Composto por representantes do Governo do Estado, Assembleia Legislativa (Alerj), Prefeitura e Câmara Municipal de Niterói, o grupo também prevê consultas públicas à população, para decidir o melhor uso do equipamento esportivo.

"O Governo do Estado trabalha na construção de um hotsite para receber as propostas da população. Por orientação do governador Cláudio Castro, estamos trabalhando de forma integrada. Após a primeira fase das obras, conseguimos retomar as atividades esportivas para melhor atender os moradores da região, que contam muito com o equipamento em suas rotinas", disse o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.

A infraestrutura e a segurança também serão aprimoradas. Novos refletores vão ser instalados no ginásio e na piscina, garantindo uma iluminação adequada para treinos e eventos noturnos.

Retorno das atividades

Com o término da primeira etapa de obras no mês de março, após readequação e revitalização de espaços internos como vestiários, banheiros e áreas comuns, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer retomou a rotina de atividades gratuitas no local. Já são mais de 600 pessoas atendidas em diferentes modalidades, como natação, yoga, zumba, tai chi chuan e alongamento.

É o caso da dona de casa Ana Paula Lovatti, de 49 anos, que pratica hidroginástica e zumba. Ela viu no retorno das aulas a motivação para voltar a cuidar da saúde.

"Desde 2017 eu participo das atividades aqui no Caio, e senti falta delas durante as obras. Estar aqui novamente de frente com os professores me deixa muito feliz, é muito melhor do que fazer as aulas online. Pude retomar meus cuidados com a saúde e hoje me sinto completa. Espero que o complexo continue melhorando e receba, além de novas atividades, mais shows e feirinhas", comemorou.