São Gonçalo mantém negociação para IPTU em atraso nos finais de semana

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Fazenda e da Procuradoria Geral, segue realizando negociações para acertar débitos relativos ao Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Mais de 3 mil acordos já foram firmados desde o dia 1º de outubro, data em que foi iniciada a terceira e última fase do Refis 2023.

Os atendimentos estão sendo feitos no Partage Shopping, no 3° piso, na Secretaria de Fazenda, e no G3, na Procuradoria Geral, inclusive aos sábados e domingos.

Neste fim de semana, assim como em todos os fins de semana de outubro e no feriado, o atendimento acontece das 13h às 18h. As senhas são distribuídas até às 17h. De segunda a sexta-feira, os atendimentos são realizados das 10h às 22h, com senhas sendo distribuídas até às 20h. São 34 guichês disponíveis para atender a população. Aos sábados e domingos, o atendimento é de 13h às 18h, com senhas até 17h.

Os interessados em realizar o pagamento à vista do débito terão 10% de desconto na dívida principal e 100% dos encargos moratórios.

Para pagamentos parcelados em:

– até três vezes, haverá redução de 100% dos encargos moratórios;

– de quatro a oito vezes, redução de 80% dos encargos moratórios;

– de nove a 14 vezes, redução de 70% encargos moratórios;

– de 15 a 20 vezes, redução de 60% dos encargos moratórios;

– e de 21 a 24 vezes, redução de 50% dos encargos moratórios.

Refis 2023 – O programa ‘Refis 2023’ é destinado a pessoas físicas e jurídicas, inscritas em dívida ativa ou não. Os créditos tributários consolidados poderão ser pagos à vista ou de forma parcelada, com redução de juros e encargos moratórios. O desconto é válido para fatos geradores ocorridos até o exercício de 2022.