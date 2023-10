Operação Maré: Claudio Castro comemora prejuízo de 12 milhões para o tráfico

O governador Claudio Castro, em reunião com as Forças de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, parabenizou os responsáveis pela Operação Maré. Estavam presentes na reunião os secretários da Polícia Civil, José Renato Torres; da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Pires, e de Administração Penitenciária, Maria Lo Duca Nebel.

Castro declarou que a incursão foi um sucesso, e destacou que, além de causar danos ao tráfico, a operação está devolvendo o direito de ir e vir dos moradores da comunidade. "Isso é só o começo, e não recuaremos um milímetro sequer", afirmou o governador na reunião.



Nessa segunda-feira (9), a polícia deu início a Operação Maré no Complexo da Maré, na Vila Cruzeiro, no Norte do estado; e na Cidade de Deus, na Zona Oeste da capital. A ação apreendeu cem quilos de pasta base para refino de cocaína e meia tonelada de maconha. A incursão contou com mil agentes civis e policiais e, além das apreensões, os policiais realizaram nove prisões e retiraram 29 toneladas de barricadas das ruas. Ainda, houve o confisco de motos e carros roubados.



Os policiais desobstruíram 14 vias do Parque União e na Nova Holanda e apreenderam 33 motos e carros roubados. No Parque União, os policiais encontraram um laboratório clandestino de refino de drogas e fabricação de materiais explosivos, assim como também descobriram um local de armazenamento ilegal de medicamentos, drogas e material para preparo de entorpecentes. Em um galpão próximo a Vila Cruzeiro, cerca de cem quilos de pasta base para preparo de cocaína foram recolhidos.

A operação está contando com a ajuda da tecnologia de drones, câmeras portáteis, aparelhos de reconhecimento facial e de placas de veículos, além de viaturas e armamentos de última geração, totalizando um investimento de 1,5 bilhão, segundo o governador do estado. "Tudo para não permitirmos que mafiosos, sejam eles ligados ao tráfico ou à milícia, transformem aquelas regiões em centro de treinamento, muito menos que continuem aterrorizando famílias e usando crianças como escudos".

A operação contou com a ajuda do Batalhão de Operações com Cães (BAC) | Foto: Divulgação/Philippe Lima

No domingo (24), o Fantástico, programa da TV Globo, trouxe filmagens exclusivas do Complexo da Maré. As gravações mostraram cenas de criminosos recebendo treinamento militar, dado a eles ao iniciar na vida do crime. O treinamento acontecia nas proximidades de escolas para crianças. Desde então, o Ministro da Segurança Flavio Dino fez uma reunião com órgãos do Rio de Janeiro para entender sobre a violência do local e investigar medidas que podem ser tomadas para diminuir os efeitos do tráfico na Maré.