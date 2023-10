São Gonçalo Shopping terá nova edição de Feira Pet

Uma linda ação está marcada para o próximo dia 8 de outubro no São Gonçalo Shopping. Em parceria com a ONG Leve um Anjo para Casa, o shopping realizará mais uma edição da Feira de Adoção Pet e vai oferecer aos visitantes a oportunidade de adotarem cães e gatos resgatados da rua.

O evento ocorre no segundo piso do shopping, ao lado do Pula Park.

A ONG Leve um Anjo para Casa é uma instituição sem fins lucrativos com mais de uma década de atuação na causa animal. Seu objetivo é resgatar, tratar e encontrar lares para animais abandonados. Durante a feira, os visitantes terão a chance de interagir com os animais, conversar com os voluntários da ONG e, caso se interessem por algum pet, poderão iniciar o processo de adoção no próprio shopping.

Para levar um novo companheiro de quatro patas para casa, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar documentos de identificação, CPF e comprovante de residência. Além disso, o adotante deverá assinar um termo de responsabilidade, comprometendo-se a cuidar do animal de acordo com suas necessidades. É importante destacar que o adotante não poderá transferir o animal para outra pessoa sem o consentimento da ONG, e terá um prazo de 30 dias para garantir a adaptação do pet ao novo lar.

A Feira de Adoção PET acontece regularmente no primeiro domingo de cada mês no São Gonçalo Shopping.

SERVIÇO:

Feira de Adoção Pet no São Gonçalo Shopping

Data: 8 de outubro - domingo

Horário: a partir das 11h

Local: segundo piso - próximo ao Pula Park

Entrada gratuita

Endereço: Av. São Gonçalo, 100 – Boa Vista – São Gonçalo

Rodovia Niterói-Manilha, Km 8,5

Tel.: (21) 2018-5418

www.saogoncaloshopping.com.br

