TSE marca julgamento de Bolsonaro para terça-feira (10)

O caso será analisado no plenário virtual. Ministro do TSE rejeitou recursos dos advogados do ex-presidente - Foto: Reprodução/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para a próxima terça-feira (10) o julgamento de três ações que têm o ex-presidente Jair Bolsonaro como alvo. O político é investigado por suposto abuso de poder político durante a eleição presidencial de 2022.

Os três processos foram liberados para julgamento pelo relator, o ministro Benedito Gonçalves, que juntou as ações por considerar que possuem conexão relevante. Eles foram abertos pela federação que apoiou o presidente Lula no pleito e também pelo PDT, do candidato Ciro Gomes.

Anteriormente, Benedito já havia rejeitado todos os argumentos processuais dos advogados do ex-presidente. Para o ministro, o recurso tem argumentos que buscam minimizar a gravidade do ato de Bolsonaro. O caso será analisado no plenário virtual, formato de deliberação em que os ministros apresentam seus votos na página eletrônica da Corte Eleitoral.