O dia seguinte ao caos: Niterói amanhece revirada após tempestade

No dia seguinte ao temporal que caiu sobre a Região Metropolitana na noite dessa quinta-feira (5), a cidade de Niterói amanheceu ainda em clima de caos. No Centro e em alguns bairros da região Praias da Baía, como São Domingos e Ingá, algumas ruas ainda seguem interditadas devido aos estragos causados pelos ventos.



Espalhadas pelo município e, principalmente, pelos bairros mais atingidos, diversas equipes da Prefeitura de Niterói trabalhavam, nesta manhã (6), para amenizar e consertar os danos registrados em inúmeros pontos da região, em sua maior parte na orla niteroiense.

Ruas do Centro, São Domingos e Ingá sofreram com diferentes quedas de árvores e destruição de calçadas por conta da força do vento, que atingiu 53 km/h, de acordo com a concessionária Ecoponte. Alguns carros estacionados na Avenida Visconde do Rio Branco e na Praça Leoni Ramos, a famosa "Praça da Cantareira", foram completamente destruídos ao serem atingidos pelas árvores.

Fachadas de estabelecimentos comerciais também foram destruídas por objetos que voaram por conta das rajadas de vento. O fornecimento de energia chegou a ser interrompido em diversos bairros por conta das quedas das árvores sobre a rede de distribuição. Segundo a Prefeitura, foram registradas ao menos 38 quedas de árvores em diferentes bairros da cidade.

"Eu cheguei para trabalhar e encontrei os funcionários da prefeitura já cortando e tirando essas árvores aqui da Praça [da Cantareira]. Mas tem alguns lugares que ainda estão sem luz. Ali no Palácio ainda não voltou e também as escolas municipais no Ingá cancelaram as aulas porque estão sem luz", disse uma moradora da Comunidade do Palácio que preferiu não se identificar.

Nas proximidades do Caminho Niemeyer, no Centro, tapumes metálicos que cercavam um canteiro de obra ficaram retorcidos e foram carregados pelo vento. Na região, um muro também caiu junto com uma árvore.

De acordo com a Prefeitura de Niterói, a cidade entrou em estágio de atenção às 19h10 dessa quinta (5). Os maiores acumulados de chuva em uma hora foram registrados na comunidade do Cavalão (45,0mm), nos bairros Maceió (39,8mm), São Francisco (39,6mm), Pé Pequeno (35,0mm), Travessa Beltrão (32,4mm) e Morro da Penha (31,0mm).

O SÃO GONÇALO procurou a Prefeitura, que informou por meio de uma nota que a gestão municipal está com 150 funcionários da Defesa Civil, Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, Assistência Social, Clin e Nittrans desde a noite de ontem (5) nas ruas da cidade.

"A Umei Denise Mendes Cardia e a Escola Municipal Anísio Teixeira, ambas em São Domingos, estão fechadas nesta sexta-feira (6). A Escola Municipal Nossa Senhora da Penha, na Ponta d’Areia, terá algumas turmas liberadas na parte da tarde', comunicou.

E sobre um comunicado que circula nas redes sociais e foi veiculado como um aviso da Prefeitura para que os cidadãos "evitem ficar na rua na tarde desta sexta-feira em virtude da alta probabilidade de novos temporais", a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói afirma que nenhum documento foi emitido. "Os alertas estão nas redes oficiais da secretaria e da Prefeitura de Niterói", disse.

Mais chuva a caminho

A Prefeitura também informou que núcleos de chuva atuam sobre a cidade de Niterói e que permanece a previsão de pancadas de chuva moderada a forte, acompanhada de raios nas próximas horas. Em caso de emergência, ligue para os números 199 ou 2620-0199 (Defesa Civil).

"Orientamos que em caso de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, a população evite ficar próxima a árvores, redes de distribuição de energia elétrica, toldos, tapumes ou em áreas descampadas. A Defesa Civil orienta também que se evite transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios sujeitos a transbordamentos", manifestou o órgão municipal em publicação nas redes sociais.