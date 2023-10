Concurso: Ebserh lança seleção pública com 695 vagas em hospitais

Serão do oito para dois hospitais no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Serão do oito para dois hospitais no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) lançou, na última segunda-feira, 2, os editais normativos do concurso público nº 1/2023, com vagas para os 41 hospitais universitários federais vinculados, além da sede da instituição. No âmbito nacional, são três editais com previsão total de 695 vagas, além de cadastro de reserva: na área médica são 554 vagas; para a área assistencial, são 106 vagas; e para a administrativa são 35 vagas.

Para o Rio de Janeiro, dois hospitais foram contemplados: o Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (Huap-UFF) tem quatro vagas,sendo duas para a área médica, uma para a assistencial e uma para a administrativa. O Hospital Universitário Gaffrée e Guinle da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (HUGG-Unirio), também conta com quatro vagas, sendo uma para a área médica, duas para a assistencial e uma para a administrativa.

Leia mais:

➢ Maricá ampliará em mais de 100% número de beneficiários da Moeda Mumbuca

➢ Minicartão é lançado como nova opção de pagamento no transporte público do RJ

Para o presidente da Ebserh, Arthur Chioro, o reforço de pessoal é fundamental para a manutenção do trabalho de excelência da Rede Ebserh no sentido de apoiar o ensino, a pesquisa e inovação, ao mesmo tempo em que oferece assistência de qualidade à saúde. “Estamos integrados ao Sistema Único de Saúde e temos a responsabilidade de fazer mais e melhor para a sociedade que busca os nossos cuidados. Os futuros trabalhadores e trabalhadoras, aprovados neste concurso, terão oportunidade de seguir uma carreira importante do ponto de vista pessoal, mas também de contribuir para mudar positivamente a vida de milhares de pessoas”, declarou Chioro.

Com abrangência nacional, o concurso disponibilizará as inscrições para seis microrregiões, das 10h do dia 4 até às 23h do dia 30 de outubro, em que o candidato poderá optar por uma determinada unidade hospitalar. As provas ocorrerão em um só dia em todos os estados brasileiros, incluindo capitais e cidades do interior onde se localizam os hospitais da Rede Ebserh. A data provável é 17 de dezembro deste ano.

Uma importante novidade marca esse concurso nacional. Por meio de uma articulação com a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, foi estabelecida a reserva de 10% das vagas ofertadas a candidatos PCD (Pessoa com Deficiência), totalizando 70 vagas, enquanto a legislação prevê 5%. Ou seja, a Ebserh ofertará o dobro de vagas estabelecidas por lei.

Além disso, será cumprida a reserva de 20% das vagas para candidatos PNP (Pessoas Negras ou Pardas), totalizando 139 vagas.

É a maior ação de inclusão na história da Ebserh e, para garantir a isonomia, foi realizada uma sessão pública para sortear cargos/especialidades com previsão de uma ou duas vagas nos editais, ficando estabelecido para quais cargos e hospitais será destinado esse percentual de vagas PCD e PNP.

A diretora de Gestão de Pessoas, Luciana de Gouvêa Viana, comentou a ação inclusiva da Ebserh. “Esta iniciativa da Ebserh visa à promoção da inclusão e da diversidade, bem como a valorização do ser humano e suas diversas particularidades e potencialidades. Estamos atuando de forma a contribuir por uma sociedade em que todos tenham espaço e sejam respeitados”, afirmou a diretora.

A banca organizadora do certame é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e a vigência será de um ano, prorrogável por igual período. Os detalhes podem ser conferidos nos editais, disponíveis no site da Ebserh.

Sobre a Rede Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.