Minicartão é lançado como nova opção de pagamento no transporte público do RJ

Minicartão adesivo é a nova opção de pagamento no transporte público do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Foi lançado, nesta terça-feira (3), a nova opção de pagamento nos transportes públicos do Rio, o cartão em miniatura, durante a Rio Innovation Week, no Píer Mauá.

O mini-Riocard funciona como um modelo Expresso do cartão Riocard Mais (o rosinha) e tem os mesmos serviços disponíveis, como recargas online, acesso a saldo e extrato, acúmulo de pontos em programa de fidelidade e validação de créditos adquiridos no próprio celular.

Quem utiliza o transporte público no Rio de Janeiro agora já consegue pagar a tarifa de transporte com o minicartão, que tem apenas oito centímetros de altura e quatro de largura. Com um quarto do tamanho tradicional, o mini-Riocard é aceito em todos os meios de transporte, como ônibus, trens, metrô, barcas, vans, BRT e VLT.

O novo modelo de cartão também é um adesivo que pode ser colado em qualquer superfície, como aparelhos de celular. Assim, é uma opção aos passageiros do transporte público que não têm equipamentos com a tecnologia NFC, que permite o pagamento por aproximação, pelo celular. No caso do Riocard Mais, é o Cartão Digital.