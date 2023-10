Maricá ampliará em mais de 100% número de beneficiários da Moeda Mumbuca

O prefeito Fabiano Horta anunciou nesta terça-feira (03/10) a ampliação de 119% do programa Renda Básica da Cidadania (RBC), carro-chefe dos projetos contemplados pela moeda social Mumbuca em Maricá. Uma alteração na lei que rege o programa social está em votação na Câmara dos Vereadores estabelecendo novos critérios de avaliação. A previsão é que o número de beneficiários aumente dos atuais 42,5 mil para aproximadamente 93 mil moradores, de acordo com dados atualizados no Cadastro Único federal (CadÚnico).



Entre as mudanças propostas na legislação está a aprovação do beneficiário tendo como referência sua última atualização do CadÚnico, para quem estava inscrito até o mês de julho, e a exigência de tempo de moradia, que antes era de 3 anos, mas agora deixará de existir para a inclusão no programa. Com o aumento do número de beneficiários, o governo passará a injetar um total de R$ 242 milhões por ano de investimento no programa, que serão revertidos diretamente na economia local. Estão sendo preparados eventos para entrega de até seis mil novos cartões por vez, divididos por distritos.

As datas, locais e ordem de entrega ainda serão definidos ao longo deste mês e serão divulgados pelos canais oficiais da Prefeitura de Maricá (site e redes sociais) e também pela imprensa em geral. O prefeito pede que a população fique atenta à divulgação.



“Com essa ampliação, vamos melhorar a vida das pessoas e fazer com que a cidade cresça e gere mais renda, mas empregos e desenvolvimento. A moeda social garante a renda básica como um direito à cidadania, transformando vidas. Vamos consolidar a Mumbuca como esse grande elemento de transformação de Maricá”, afirmou Fabiano Horta.