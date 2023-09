Águas do Rio abre 700 vagas de emprego em São Gonçalo, na capital e Baixada Fluminense

Águas do Rio está com 700 vagas de emprego abertas no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e São Gonçalo. Entre as funções oferecidas estão as de atendente de loja e agentes comercial e de saneamento. Os interessados podem se cadastrar gratuitamente pelo seguinte endereço eletrônico: https://www.aegea.com.br/pessoas/.

“A Águas do Rio atua no abastecimento de água e saneamento básico de 27 municípios do estado, incluindo grande parte da Região Metropolitana do Rio, e nosso foco é contratar profissionais de cada uma dessas regiões. Contratando mão de obra local, contribuímos com o desenvolvimento regional e o bem-estar dos funcionários”, explicou o diretor de Recursos Humanos da empresa, Rodrigo Ronzella.

Para reafirmar seu compromisso com a diversidade e a inclusão, a concessionária destaca que todas as vagas abertas na empresa estão sempre disponíveis para pessoas com deficiência. Os interessados podem se inscrever no banco de talentos exclusivo para PCDs pelo endereço https://aegea.gupy.io/jobs/4095946. Ali, os candidatos se cadastram e concorrem a vagas atuais e futuras, de acordo com perfil e experiência.

Gerando oportunidades

Em quase dois anos de operação, a Águas do Rio gerou 8 mil empregos em toda a sua área de concessão, sendo 4,5 mil moradores de comunidades contratados.

Por causa desse protagonismo na geração de oportunidades no Estado do Rio de Janeiro, a companhia recebeu este ano a certificação internacional da Blue Dot Network, iniciativa multissetorial formada por EUA, Japão, Reino Unido e Austrália e coordenada pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), que avalia projetos de desenvolvimento de infraestrutura em todo o mundo.

A Águas do Rio também garantiu sua certificação considerando a transparência financeira e a sustentabilidade ambiental de seu planejamento e ações.