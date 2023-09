Quarta-feira será marcada por calor intenso, ventos fortes e pancadas de chuva

Desde a última semana, uma onda de calor vem atingindo o Brasil e quebrando recordes de temperatura em diversos lugares. Agora, com o fim deste fenômeno previsto para a próxima quinta-feira (28), as temperaturas prometem ultrapassar todos os recordes, e devem chegar a 40°C em São Gonçalo, nesta quarta-feira (27).

Nesta quarta-feira (27), a previsão é que o dia seja um compilado de eventos climáticos e temperaturas. De acordo com o Climatempo, a mínima em São Gonçalo, é de 24°C, enquanto a máxima pode chegar a 40°C. Apesar do calor ser unanimidade, as máximas podem variar dependendo da região do estado, e por isso, cidades como Niterói e Rio de Janeiro, podem apresentar temperaturas diferentes.

Junto do calor, outro fator vai marcar esta quarta-feira: a chuva. A previsão é de que aconteçam pancadas de chuva moderadas a forte durante toda a parte da tarde e da noite, podendo ser acompanhadas de raios, trovões, e até granizo. Quanto aos ventos, podem haver variações entre cada região, mas em São Gonçalo, a máxima para o dia é de 32 km/h, o que configura ventos moderados. No Rio de Janeiro, os ventos devem ser fortes, com possibilidade de rajadas de até 70 km/h, principalmente durante as pancadas.

Ainda que na quarta-feira o clima seja intenso, na quinta-feira (28), a mudança de temperatura será brusca, e o clima deve voltar a ficar ameno. Com o fim da onda de calor, que subiu as temperaturas de forma excepcional, o dia deve ter máxima de 25°C e mínima de 22°C. A previsão é que o Sol apareça de forma tímida, já que as nuvens irão tomar o céu durante todo o dia, com períodos nublados e pancadas de chuva a qualquer hora. Os ventos seguirão moderados.

Para a sexta-feira (29) e o fim de semana (30 e 01), a previsão é de que as temperaturas voltem a subir, mas não devem passar de 29°C. Já a mínima ficará em 20°C. Se você tinha planos de aproveitar o fim de semana para curtir uma praia, talvez seja uma boa ideia recalcular a rota, já que os dias serão marcados por pancadas de chuva e ventos moderados.

Apesar do fim da onda de calor nesta quinta-feira (28), é altamente provável que novas ondas voltem a acontecer durante o mês de outubro, trazendo de volta temperaturas altas e alarmantes.