Maricá participa da elaboração do Plano de Mobilidade de 22 municípios do Estado

O PlanMob Rio Metrópole reúne 22 municípios do Estado do Rio - Foto: Divulgação/ Marcos Fabrício

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Urbanismo, participa da elaboração do Plano de Mobilidade Metropolitano do Rio de Janeiro (PRM 2034 | PlanMob Rio Metrópole), que reúne 22 municípios do Estado do Rio e contém propostas para transporte, trânsito e mobilidade. Uma pesquisa pública online foi aberta para coletar sugestões da população, que poderá incluir as contribuições até o dia 3 de outubro.

A pesquisa leva de 10 a 20 minutos para ser preenchida e aborda questões sobre o trem metropolitano (SuperVia), ônibus intermunicipal, ônibus municipal, metrô, VLT, barcas, BRT, sistema cicloviário, calçadas e sistema viário e trânsito. O interessado precisa acessar o site www.prm2034.com.br/pesquisa, onde poderá responder à pesquisa completa ou apenas aos modos de transporte mais utilizados.

Sobre o PRM 2034 - PlanMob Rio Metrópole

