Senac RJ oferece mais de 1 mil vagas em cursos de capacitação profissional gratuita

O Senac RJ abre mais de 1 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional na capital do Rio e interior do estado por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Há oportunidades de capacitação em áreas como hotelaria, eventos, saúde e bem-estar, beleza, moda, logística, administração, gastronomia, decoração e tecnologia, com aulas a partir de 02 de outubro em diversas unidades: Centro, Copacabana, Botafogo, Irajá, Madureira, Riachuelo, Campo Grande, Nova Iguaçu, Barra Mansa, Conceição de Macabu, Rio das Ostras, Macaé, Santo Antônio de Pádua, Petrópolis e Teresópolis. Os interessados devem se candidatar pelo link http://psg.rj.senac.br/Ext/Vagas.aspx.

Entre as ofertas, já estão contemplados alguns dos novos cursos da instituição de ensino que foram lançados no Senac Rio Summit, festival anual gratuito de Inovação, Tecnologia, Empregabilidade e Empreendedorismo que, que teve sua primeira edição em setembro e recebeu mais de 12 mil pessoas no Expomag, na Cidade Nova, no Rio de Janeiro. São eles: Google Cloud Foundations, Programação Mobile – React Native, Microsoft Power Platform, Inteligência Artificial com Azure e Cibersegurança – Cisco, ministrados na Faculdade Senac RJ, no Centro do Rio.

Programa Senac de Gratuidade

O Programa Senac de Gratuidade oferece cursos de educação profissional a pessoas de baixa renda em busca oportunidades no mercado de trabalho, com auxílio-transporte incluso. Para se candidatar às vagas é preciso ter renda familiar, por pessoa, de até dois salários-mínimos federais, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados e/ou desempregados. Serão matriculados os primeiros classificados de cada curso com a documentação completa (cópias de RG, CPF e comprovante de residência), atendendo os requisitos do curso e do PSG. O regulamento está disponível no portal de inscrição.

Há 77 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

Serviço:

Programa Senac de Gratuidade (PSG)

Informações e formas de inscrição: http://psg.rj.senac.br/Ext/Vagas.aspx

Senac Copacabana: Rua Pompeu Loureiro, 107 – Botafogo

Técnico em Logística | Início: 02/10

e-Social: do cadastro à transmissão | Início: 07/10

Camareira: Técnicas de limpeza e arrumação | Início: 22/11

Senac Botafogo: Rua Bambina, 107 – Botafogo

Recepção de hotéis: operação e procedimentos | Início: 17/10

Faculdade Senac RJ: Rua Santa Luzia, 735 - 2º andar – Centro (Cinelândia)

Design Gráfico Digital | Início: 19/10

Recepção de hotéis: operação e procedimentos | Início: 05/10

Senac Marechal Floriano: Av. Mal. Floriano, 6 - Centro

Análise de dados com Power BI | Início: 17/10

Práticas inovadoras na gestão de benefícios | Início: 07/11

Rotinas de Departamento Fiscal | Início: 07/11

DP e a Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho | Início: 16/11

Excel Dashboard – Planilhas gerenciais | Início: 28/11

Senac Irajá: Rua Emiliano Felipe, 173

Práticas de jardinagem | Início: 09/11

Senac Madureira: Rua Ewbank da Câmara, 91

Consultoria de imagem | Início: 24/10

Senac Riachuelo (Centro Politécnico): Rua Vinte e Quatro de Maio, 543

Esteticista de animais domésticos | Início: 17/10

Senac Campo Grande: Rua Barcelos Domingos, 58

Assistente de logística | Início: 04/10

Auriculoterapia | Início: 06/10

Apuração de Tributos Federais, Estaduais e Municipais | Início: 16/10

Recepção de Hotéis: Operação e Procedimentos | Início: 19/10

Programação em PHP | Início: 17/10

Rotinas do departamento fiscal | Início: 21/10

Primeiros Socorros | Início: 28/10

Senac Nova Iguaçu: Rua Cel. Carlos Matos, 86 – Centro

Organizador de eventos | Início: 09/10

INTERIOR DO ESTADO

Senac Petrópolis: Rua Alfredo Pachá, 26 – Centro

Apuração de Tributos Federais, Estaduais e Municipais | Início: 21/10

Confeiteiro | Início: 17/11

Formação em Departamento Pessoal | Início: 27/11

Senac Teresópolis: Rua Alice Quintella Maurici Regadas, 66 - Várzea

Técnico em Design de Interiores | Início: 09/10

Barbeiro | Início: 06/11

Cabeleireiro | Início: 06/11

Senac Nova Friburgo: Galeria Suíça - Av. Alberto Braune, 135 - Loja 7 – Centro

Recepcionista em meios de hospedagem | Início: 30/10

Assistente Administrativo | Início: 03/10

Senac Barra Mansa: Rua Luis Ponce, 103 - Centro

Assistente administrativo | Início: 30/10

Senac Santo Antônio de Pádua: Av. Anacleto de Alvin Padilha, 243 - Fonseca

Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica | Início: 11/11