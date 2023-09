Off Road Run chega a sua 11ª edição

O evento ocorrerá no dia 12 de Novembro com percursos de 10Km, 21Km e a Corrida Kids - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói

No dia 12 de novembro, Niterói será palco da 11ª edição da Off Road Run. Com percursos de 10Km, 21Km e a Corrida Kids, a Off Road Run é a meia maratona mais antiga e radical da cidade. A largada e chegada serão na Academia Total Tennis Team, localizada na Vila Progresso, no bairro Pendotiba, em Niterói. Os percursos proporcionam, além de grandes desafios, um contato absoluto com uma natureza exuberante.

A programação tem início no sábado, dia 11 de novembro, com a entrega de kits, das 10h às 16h, na arena do evento. No domingo, dia 12, haverá entrega de kits de 5h30 às 6h45. As largadas dos 10Km e 21Km acontecem às 7h30, e a largada da corrida kids será às 9h30. A premiação tem início a partir das 10h.

Todos que concluírem a prova receberão a medalha de participação. Serão premiados com troféus os cinco primeiros colocados no geral masculino e feminino dos 10Km e 21Km, além dos três primeiros colocados em cada categoria por faixa etária. Os participantes da corrida kids também recebem medalha finisher.

As inscrições estão abertas pelo site www.nit2sports.com.br, onde os atletas também encontram informações detalhadas sobre a altimetria de cada percurso e o regulamento oficial da corrida.



O evento, que entrou para o calendário esportivo da cidade, conta com o apoio da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói (SMEL).

“Atletas profissionais ou não, terão a oportunidade de participar da corrida que já se tornou a 2ª modalidade esportiva mais praticada no país. Por ter uma característica agregadora, a prova socializa as pessoas, não apenas em torno da busca de saúde diária, mas também forma poderosos networks, além de fomentar o turismo. Niterói já possui seu legado próprio de atletas, que se destacam em diversas modalidades”, observou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Rubens Goulart.