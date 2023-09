Prefeitura do Rio celebra “Dia da Luta da Pessoa com Deficiência”

Na manhã desta quinta-feira, o Palácio da Cidade foi palco de um evento inspirador em celebração ao Dia da Luta da Pessoa com Deficiência, onde o compromisso com a inclusão foi destacado pela primeira-dama, Cristine Paes, presidente de honra do programa RIOinclui.

"É um dia de celebração e renovação do nosso compromisso com a inclusão", disse a primeira-dama Cristine Paes em seu discurso. "Nossa missão no RIOinclui é criar um Rio de Janeiro onde cada pessoa, independentemente de suas habilidades, tenha as mesmas oportunidades para prosperar e contribuir para nossa sociedade."

A cerimônia foi repleta de emoção, marcando a formatura da primeira turma de gastronomia do programa RIOinclui. Onze pessoas, incluindo indivíduos com deficiência e seus familiares, foram agraciados com o certificado de conclusão do curso, entregue pessoalmente pela primeira-dama.

A Diretora-presidente do RIOinclui, Isabel de Mendes, compartilhou palavras inspiradoras sobre igualdade e inclusão: "A verdadeira igualdade começa quando todos têm a oportunidade de brilhar, independentemente das suas diferenças. Hoje, celebramos essas diferenças como forças que enriquecem nossa comunidade."



O evento também contou com a presença do secretário Marcos Dias, da Secretaria de Integração Metropolitana (SEIM), demonstrando o firme apoio do governo à causa da inclusão. O secretário Marcos Dias afirmou: "Estamos comprometidos em construir um Rio de Janeiro onde cada cidadão, com ou sem deficiência, tenha as mesmas oportunidades de alcançar seus sonhos e aspirações."

Durante o evento, foi dada as boas-vindas a Leonardo Soares Batista, o mais novo PCD (Colaborador "Pessoa com Deficiência"), que agora integra a equipe da SEIM como assessor de gestão de informação e inteligência de dados. Leonardo compartilhou seu entusiasmo.

"Estou ansioso para contribuir com minha experiência e habilidades para promover a inclusão em todos os aspectos da sociedade. Este evento representa um passo significativo em direção a uma sociedade mais inclusiva, onde todas as barreiras são superadas e as oportunidades são para todos. O programa RIOinclui reafirma seu compromisso de promover a igualdade e de continuar celebrando as conquistas das pessoas com deficiência, construindo um futuro mais brilhante e inclusivo para todos os cariocas", frisou.