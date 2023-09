Hospital de Itaboraí, passa a integrar o Programa Estadual de Transplantes

Hospital Estadual João Batista Cáffaro, em Itaboraí, passou a integrar o Programa Estadual de Transplantes - Foto: Divulgação/ Governo do Estado do Rio de Janeiro

Hospital Estadual João Batista Cáffaro, em Itaboraí, passou a integrar o Programa Estadual de Transplantes - Foto: Divulgação/ Governo do Estado do Rio de Janeiro

Hospital Estadual João Batista Cáffaro, em Nancilândia, Itaboraí, começou a realizar captação de córneas. O procedimento vai ajudar a recuperar a visão dos mais de 24 mil pacientes que aguardam na fila por um transplante de córneas no Brasil.

" É muito gratificante saber que a nossa unidade de saúde passa a contribuir para redução da fila de espera por transplantes de córneas. A realização de transplantes está diretamente relacionada à doação de órgãos e o ato de doar significa dar uma nova chance de vida a alguém. Quem recebe esta doação tem a chance de um recomeço", afirma a médica Juliana Nogueira.

Importante unidade de retaguarda na Região Metropolitana II, o Cáffaro, que integra o Complexo de Saúde Alberto Torres, formado pelo Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e a UPA do Colubandê, ambos em São Gonçalo, também efetivou protocolo para captação de órgãos, pele e ossos junto a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do Heat.

Leia também

➢ Rio tem 2.500 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz

➢ São Gonçalo promove ação no Setembro Amarelo

“Assim que a equipe médica do Cáffaro abrir um protocolo de morte encefálica, vamos solicitar a família a doação dos órgãos. Caso acorra o aceite, traremos o paciente até o Hospital Alberto Torres para fazer a captação”, explica o médico Sandro Montezzano, coordenador do CIHDOTT do Heat.



A captação de órgãos, pele e ossos não pode ser realizada no Cáffaro pois a unidade não conta com centro cirúrgico. O hospital recebe pacientes estabilizados das urgências e emergências de várias unidades do Estado e que precisam dar seguimento a assistência clínico-cirúrgica e reabilitação e de exames complementares para fechar diagnóstico ou necessitam de cuidados paliativos. Esta semana a unidade ganhou mais 20 leitos de Unidade Intensiva e três admissionais.

No Brasil, 24.319 pacientes estão na fila de espera por um transplante de córnea, tendo o número dobrado entre 2019 e 2022. É o que aponta um levantamento feito pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), com informações do Sistema Nacional de Transplantes (SNT). No Rio de Janeiro, segundo os órgãos, são 4.106 pacientes aguardando.

A córnea é um tecido transparente que fica na parte da frente do olho. Se a córnea embaça a pessoa pode ter a visão comprometida. Mas a cirurgia pode recuperar a visão em mais de 90% dos casos de pessoas que têm alguma deficiência visual.