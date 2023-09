Secretaria de Ordem Pública derruba construções irregulares em área de luxo no Rio

A Secretaria de Ordem Pública realizou nesta quinta-feira, dia 21, mais uma operação de combate às construções irregulares, desta vez na Estrada do Joá, uma área com grande concentração de imóveis de luxo no Rio de Janeiro.

A demolição foi em quatro imóveis que estavam sendo erguidos sem nenhuma licença ou autorização da Prefeitura. Uma delas ainda estava no primeiro pavimento, em fase de alvenaria, já a segunda encontrava-se no segundo andar, com aparência de concluída e destinada a uso residencial; além de dois telheiros.

"Essa é mais uma operação da Prefeitura para combater construções ilegais. É muito importante destacar que fazemos demolições diariamente, independente do local. Hoje estamos aqui no Joá, uma área com muitas residências de luxo, para combater o crescimento desordenado da cidade. Estivemos semana passada na Rocinha, continuamos fazendo esse trabalho também na Ilha da Gigóia, na Zona Oeste e Zona Norte. Não será diferente aqui. Seguiremos fazendo essas ações com foco na preservação da vida e no ordenamento da cidade", reforça o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



O responsável pelo imóvel já havia sido autuado e a obra embargada anteriormente.

"As construções irregulares seguem sendo coibidas pela Prefeitura do Rio", lembrou o Subprefeito da Barra, Raphael Lima



Desde 2021 a Secretaria de Ordem Pública já realizou mais de 2.900 demolições de construções irregulares.