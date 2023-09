Parque Orla Piratininga conquista Prêmio Firjan de Sustentabilidade 2023

O Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis (POP) ganhou para a Prefeitura de Niterói o Prêmio Firjan de Sustentabilidade 2023 na categoria Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. O prefeito Axel Grael recebeu o reconhecimento em evento, nesta terça-feira (19), durante o Rio Construção Summit, no Pier Mauá, no centro do Rio. Na 11ª edição, o Prêmio Firjan de Sustentabilidade reconhece ações bem-sucedidas e destaca as melhores práticas e iniciativas em sustentabilidade desenvolvidas no estado do Rio de Janeiro.

O prefeito Axel Grael destacou a relevância do prêmio e o caráter inovador do Parque Orla Piratininga (POP).

“Niterói apostou em um projeto arrojado. No começo, muita gente não acreditava. A gente conseguiu reunir o esforço de recuperação da Lagoa de Piratininga e do entorno, e o oferecimento de um espaço de lazer e recreação para a população. Requalificamos todo aquele espaço. Lamentavelmente a cidade estava de costas para a Lagoa de Piratininga. Estamos muito felizes por este reconhecimento. Sabemos que, em breve, com a entrega do parque como um todo, a gente vai ter um resultado ainda mais impactante. Muitas pessoas nos procuram para conhecer a técnica inovadora que implantamos no parque. Desta forma, Niterói contribui para que as cidades sejam cada vez mais sustentáveis”, ressaltou Axel Grael.

O parque - O Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis (POP) é o maior projeto de soluções baseadas na natureza do país. Ele protege o meio ambiente, trata as águas dos rios e de escoamento superficial, promove a recuperação de uma área por muitos anos degradada e disponibiliza novos equipamentos de cultura e esportes.

O POP integra o Programa Região Oceânica Sustentável (PRO Sustentável), financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Com investimento de R$ 100 milhões, o equipamento conta com jardins filtrantes que limpam as impurezas das águas pluviais e das três principais bacias hidrográficas que desaguam na Lagoa de Piratininga, devolvendo água de qualidade para a Lagoa de Piratininga.

O Parque Orla tem uma área de 680 mil metros quadrados, incluindo as ilhas do Modesto, Pontal e do Tibau. O projeto também conta com quatro píeres de contemplação e seis de pesca, 10.6 km de ciclovia, 17 áreas de lazer, 3 mirantes e um centro ecocultural voltado para educação ambiental.

A coordenadora do Programa Pro Sustentável, Dionê Marinho Castro, enfatizou que hoje o Parque Orla é um espaço para todos. “A alegria maior é porque conseguimos transformar uma área degradada em um grande jardim. Conseguimos algo na linha da sustentabilidade ambiental e também de justiça ambiental. A gente vê hoje pessoas de toda a cidade no POP”, reforçou Dionê Marinho Castro.

Prêmios – O Parque Orla Piratininga foi escolhido, em junho, pelo “Prêmio Cidades Sustentáveis: acelerando a implementação da Agenda 2030” como o melhor projeto ambiental do país. Em maio, o POP foi vencedor na categoria “Desenvolvimento Urbano Sustentável e Mobilidade” do LATAM Smart City Awards 2023, entregue no México.