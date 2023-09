Porto da Pedra promove feijoada no próximo sábado com participação da Acadêmicos do Salgueiro

A Unidos do Porto da Pedra realiza neste sábado, 23 de setembro, a partir das 13h, a segunda edição da Feijoada do Tigre.



E para manter a qualidade da sua programação, a agremiação gonçalense promete transformar a sua quadra em um grande caldeirão, com a participação da Acadêmicos do Salgueiro. A abertura do evento ficará por conta do DJ Barra. Em seguida, será a vez do grupo Vem Pro Meu Ritmo, logo depois, o elenco show da escola se apresentará ao som da bateria Ritmo Feroz para dar boas vindas, ao artista Antonio Nóbrega, personagem chave do enredo: O Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular. O encerramento ficará por conta do cantor Renato da Rocinha.

Em 2024, a Porto da Pedra será a primeira escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, no domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro.

SERVIÇO:



Feijoada da Unidos do Porto da Pedra / show do cantor Renato da Rocinha e grupo Vem Pro Meu Ritmo/ Participação especial Acadêmicos do Salgueiro/ DJs Barra e Amarelo /



Quando: 23/9 (sábado), a partir das 13h.



Onde: quadra da Porto da Pedra (Rua João Silva 84, Porto da Pedra, São Gonçalo).



Quanto: Entrada gratuita até as 17 horas, após esse horário, R$10. O prato da feijoada custará R$ 25,00 com antecedência e R$ 30,00 na hora.Mesa com feijoada (04 pessoas), R$150,00.Camarote, R$ 500,00.



A feijoada será servida até às 17 horas.