A maior área verde no coração de Icaraí: Conheça o Campo de São Bento

De frente para a Paróquia Porciúncula de Sant’ana em Icaraí, Niterói, largos portões laterais anunciam a entrada para a maior área verde do bairro. O lindo jardim público abrigado dentro do território de 36 mil metros quadrados é a dica para este fim de semana, que te convida para conhecer e caminhar pelo Campo de São Bento. O lugar já foi cenário do filme ‘’Minha Mãe é Uma Peça 1’’ e hoje abriga as estátuas de homenagem ao ator Paulo Gustavo.

As terras do Parque Prefeito Ferraz, nome oficial do Campo de São Bento, foram compradas no século dezessete pelo Mosteiro de São Bento. O território abrigava uma área de restinga que era frequentemente alagada pelo Rio Icaraí. Em 1908, foi urbanizado segundo o projeto do engenheiro paisagista belga Arséne Puttemans. Em 1990, o parque foi tombado pela Prefeitura de Niterói.

O lugar funciona como jardim público para visitantes e frequentadores | Foto: Layla Mussi

Atualmente, o campo é frequentado por moradores próximos, crianças, adultos e idosos que escolhem diariamente o parque natural para respirar nas primeiras horas do dia. Além das pessoas que cruzam o lugar de bicicleta e skate, já que o Campo integra o trajeto diário de muitos niteroienses. O espaço verde inclui em seu território parquinho, academia ao ar livre, cercadinho com gansos, parcão e espaço para piqueniques.



O território abrigava uma área de restinga que era frequentemente alagado pelo Rio Icaraí | Foto: Layla Mussi

Além das atrações que fazem parte do cenário natural, no Campo de São Bento também funcionam o Grupo Escolar Joaquim Távora, o Centro Cultural Paschoal Carlos Magno e o Jardim de Infância Júlia Cortines. Além disso, também são oferecidas variadas atrações como: exposições, lançamentos de livros, cursos e apresentação de filmes e vídeos ao longo do ano.

Já em relação a acomodação, o campo oferece ao longo de toda sua área, bancos de madeira para aqueles que desejam sentar, ler algum livro, admirar o chafariz que marca o centro do parque ou apenas contemplar a natureza.

Diversos bancos são dispostos pelo território do parque | Foto: Layla Mussi

Nos finais de semana, acontece a feira de artesanato, uma atração já amada pelos visitantes e frequentadores assíduos do campo. Encontros gastronômicos e shows também marcam presença no Campo de São Bento em determinados períodos.

Cenário de filme

Filme ''Minha Mãe é Uma Peça'' teve cenas gravadas no Campo de São Bento | Foto: Reprodução

O cenário natural serviu como pano de fundo para cena de assalto e de encontro familiar, no primeiro da série de filmes roteirizada e protagonizada pelo niteroiense Paulo Gustavo, ''Minha Mãe é Uma Peça''. A comoção com a morte do artista em maio de 2021 fez com que a Prefeitura do Município construísse duas estátuas em homenagem ao ator e seu personagem, que roubou o coração dos telespectadores após o lançamento do primeiro filme: Dona Hermínia.

Estatuas foram inauguradas em novembro de 2021, em homenagem a carreira do artista niteroiense | Foto: Reprodução

Alguns festejos também escolhem o Campo de São Bento como espaço, para isso, é preciso chegar primeiro aos locais reservados para festas. Segundo a administração do Parque Prefeito Ferraz, o esquema de agendamento foi suspenso. No momento, a organização tem sido feita através de ordem de chegada. O parque também serve como cenário para chás de revelação e piqueniques ao entardecer.

Serviço

O parque é cercado pelas ruas Lopes Trovão, Domingues de Sá, Gavião Peixoto e Av. Roberto Silveira.

Visitação: Diariamente das 7h às 18h

Feira de Artesanato das 9h às 15h, aos sábados, domingos e feriados.

Sob supervisão de Marcela Freitas