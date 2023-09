Faetec abre inscrições para curso on-line e gratuito de Cibersegurança

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), em parceria com a Cisco Networking Academy Brasil, anunciou neste mês mais uma edição da Maratona de Cibersegurança. Assim como nas edições anteriores, os candidatos interessados em conhecer a área terão a chance de participar de um curso on-line e gratuito sobre os fundamentos desse setor em constante evolução.



O objetivo é ofertar cursos em segurança na internet com o intuito de desenvolver uma nova geração de jovens profissionais em cibersegurança do país. Esta é a primeira fase do programa, a 7ª Maratona CiberEducação Cisco Brasil, uma jornada de capacitação que visa estimular alunos no curso exploratório NetAcad “Fundamentos em Cibersegurança”. Ao final desta etapa, os 1500 melhores alunos selecionados, estarão aptos para avançar no Programa de capacitação profissionalizante com bolsas de estudo gratuitas.

Este curso não inclui aulas ou intervenção de um professor, os alunos terão acesso a materiais cuidadosamente elaborados, divididos em oito capítulos envolventes. Após estudar cada capítulo, os estudantes poderão testar seu conhecimento por meio de questionários e, ao final, enfrentarão um exame final para concluir o curso e a maratona.



O professor, Alexandre Louzada, contou um pouco mais sobre essa maratona: “Essa maratona já ocorre desde 2020, a Faetec participa sempre e temos resultados muito expressivos, nós ajudamos as pessoas a aprender sobre a tecnologia e se desenvolver profissionalmente”.



Os alunos que concluírem a maratona receberão um certificado e um distintivo digital e podem ser selecionados para continuar o treinamento da Cisco sobre Cibersegurança de forma gratuita. As inscrições estão abertas e poderão ser feitas até o último dia da maratona. É necessário concluir o curso até 01/10/2023.



A inscrição deve ser realizada em apenas uma única Academia. Participantes que se inscreverem em mais de uma não serão classificados. Apenas aqueles que concluírem com sucesso o curso até 01/10/2023 serão elegíveis para a próxima etapa.



O resultado da Maratona será divulgado até o dia 09/10/2023, juntamente com a convocatória para a segunda etapa do processo seletivo. Os candidatos selecionados receberão notificações por e-mail.



Para garantir sua vaga nesta jornada de aprendizado em cibersegurança, acesse o link de inscrição: https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-2049794