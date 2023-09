Lei Paulo Gustavo RJ: Governo lança pacote com quatro editais

Artes Visuais, Manifestações Tradicionais e Bandas e Fanfarras são os próximos segmentos a serem contemplados nos editais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj). Mais quatro chamadas públicas do pacote de fomento da Lei Paulo Gustavo (LPG) serão abertas, a partir das 18h desta segunda-feira (18/9), com a oferta de 150 vagas e investimento superior a R$ 11 milhões.



Para os proponentes que desejem participar dos editais, as inscrições devem ser realizadas até às 18h do dia 9/10, através do Sistema Desenvolve Cultura, no link: http://cultura.rj.gov.br/desenvolve-cultura/inscricao/. O resultado da classificação preliminar será publicado no dia 30 do mesmo mês.



"Temos trabalhado para promover a melhor entrega possível da lei e beneficiar os fazedores de cultura de todas as regiões do estado, assim como fizemos na execução da Lei Aldir Blanc. Estamos recepcionando os proponentes através das nossas redes sociais, na sede da secretaria e, também, realizando atendimento especializado nos municípios, com o intuito de tirar dúvidas sobre os editais e garantir oportunidade para todos", afirmou a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.

Ao todo, o pacote de fomento é formado por 19 editais que serão realizados através de recursos da Lei Paulo Gustavo, com valor total de R$ 139 milhões e 1.133 vagas para projetos culturais de diferentes segmentos. O Rio de Janeiro é a quarta unidade federativa com mais recursos reservados pela LPG. Além do valor que será operacionalizado pelo Governo do Estado, os 92 municípios fluminenses têm o total de R$ 132,1 milhões reservados para execução.



Conheça os quatro novos editais



O edital de Apoio às Artes Visuais - "Olhares das Artes RJ" é voltado para pessoa jurídica e vai apoiar financeiramente 20 projetos de exposições de artes visuais, no valor de R$ 100 mil cada, com investimento total de R$ 2 milhões.



Já a chamada de Apoio a Bandas e Fanfarras - "Pra Ver a Banda Passar RJ", também voltada para pessoa jurídica, vai premiar 25 bandas e fanfarras para o desenvolvimento de ações que promovam a manutenção, produção artística, difusão de conhecimento e preservação da memória. Cada contemplado vai ganhar R$ 60 mil, com o total de R$ 1,5 milhão investido.



Voltado para pessoa física, o edital de Apoio às Manifestações Tradicionais - "Tradições Vivas" vai apoiar financeiramente 53 mestres e grupos de manifestações tradicionais. A premiação será de R$ 30 mil, com investimento de R$ 1.59 milhão.



Com três categorias diferentes, o edital de Apoio à Formação e Difusão do Audiovisual - "Projetando Saberes" é voltado para pessoa jurídica e vai apoiar financeiramente 52 propostas, com investimento total de R$ 6.15 milhões, da seguinte forma:

- Categoria A - Cineclubismo: 32 prêmios de R$ 50 mil



- Categoria B - Formação em Audiovisual: 10 prêmios de R$ 105 mil



- Categoria C - Festivais e Mostras: 10 prêmios de R$ 350 milCalendário dos demais editais abertos



Os editais apoio à Música e a Obras Audiovisuais estão com inscrições abertas até às 18h do dia 26/9. Já as chamadas voltadas para Dança, Teatro, Jogos Eletrônicos e Circo ficam com inscrições abertas até o dia 5/10, através do link http://cultura.rj.gov.br/desenvolve-cultura/inscricao/.



Ainda serão lançados editais para as seguintes áreas: Conexões Urbanas, Diversidades em Diálogo, Arte-Educação, Artesanato, Histórias em Quadrinhos (HQ), Apoio aos Espaços do Audiovisual, Apoio à Memória e Preservação do Audiovisual, Apoio a Licenciamento e Apoio à Distribuição.