São Gonçalo realiza desfile cívico-militar na próxima sexta-feira

Em celebração aos 133 anos de emancipação político-administrativa, a Prefeitura de São Gonçalo vai realizar, no Centro da cidade, nas ruas Coronel Moreira César e Feliciano Sodré, na próxima sexta-feira (22), o tradicional desfile cívico-militar, com a apresentação de tropas das Forças Armadas e instituições militares e assistenciais, entidades representativas da sociedade civil, de ensino e de saúde. Mais de 5 mil pessoas vão participar do cortejo.

A concentração será feita a partir das 7h, na Rua Coronel Serrado, e o desfile será iniciado às 8h. Vinte e cinco escolas municipais vão participar do evento, que também vai contar com a presença de policiais militares do 7º BPM, do Comando de Polícia Ambiental (CPAM) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM); do Corpo de Bombeiros; da Tropa de Reforço da Marinha, do 21º Grupo de Artilharia em Campanha – Forte do Rio Branco, da Banda da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão do Exército, de agentes da Guarda Municipal, integrantes da Associação dos Reservistas e Amigos do 1º Batalhão de Guarda AR1BG, entidades da sociedade civil, instituições assistenciais e motorizados.

Mais de 500 colaboradores da Prefeitura vão estar envolvidos na solenidade. O desfile vai contar com o apoio da concessionária Águas do Rio, na distribuição de água para a população, e da Cruz Vermelha.

Trânsito - Para a realização do desfile, haverá algumas mudanças no trânsito. Das 6h às 14h da sexta (22), vão estar interditadas as seguintes vias: Rua Coronel Serrado, na faixa sentido Centro, no trecho entre as ruas Getúlio Vargas e Coronel Moreira César; Rua Dr. Francisco Portela, entre as ruas Euzelina e Coronel Moreira César; ruas Lara Vilela e Sá Carvalho, entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Coronel Moreira César; Travessa Zeferino Reis, entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Doutor Feliciano Sodré; Rua Salvatori, entre as ruas Doutor Feliciano Sodré e Aluísio Neiva; Rua Eduardo Vieira, Travessa Jorge Soares e Rua Antônio dos Santos Figueiredo, entre as ruas Doutor Nilo Peçanha e Aluísio Neiva; ruas Coronel Moreira César e Doutor Feliciano Sodré, em toda sua extensão; e Rua Doutor Nilo Peçanha, no trecho compreendido entre as ruas Doutor Feliciano Sodré e General Antônio Rodrigues.

As Rua Aluísio Neiva e General Antônio Rodrigues vão ficar com sentido duplo de circulação. Fica proibido o estacionamento de veículos nessas essas ruas durante a realização do evento. Os veículos que estiverem estacionados irregularmente estão sujeitos à remoção conforme previsto no Art. 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Os desvios serão feitos no sentido Barro Vermelho/Centro pelas vias Dr. Getúlio Vargas > Av. Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco > Av. Jornalista Roberto Marinho > Rua Salvatori > Rua José da Silva Pessoa > José Lourenço de Azevedo > Rua Salvatori > Rua Aluísio Neiva > Rua General Antônio Rodrigues > Dr. Nilo Peçanha.

Já no sentido Paraíso/Estrela do Norte, os veículos que tiverem que passar pela Rua Francisco Portela deverão acessar a Rua Magistrado Francisco de Assis Fonseca e utilizar a faixa reversível pela Avenida Presidente Kennedy até a Rua General Antônio Rodrigues.

Agentes de trânsito estarão pela região auxiliando o fluxo.