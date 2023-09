São Gonçalo promove ação no Setembro Amarelo

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo, através do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps), realizará um dia de conscientização sobre prevenção ao suicídio no Espaço Saúde Não Pode Esperar, que fica no Shopping São Gonçalo. No próximo dia 20, das 10h às 16h30, o espaço contará com profissionais que realizarão palestras e dinâmicas de grupo com temas relacionados à Campanha Setembro Amarelo. O atendimento não necessitará de agendamento.

A valorização da vida será lembrada em todas as abordagens e os visitantes do espaço que precisarem de atendimento da saúde mental serão encaminhados para as unidades especializadas mais próximas de suas residências para tratamentos. “Não podíamos deixar essa campanha passar em branco. Saúde mental é caso sério e prevenção ao suicídio mais ainda”, disse Aline Serra, coordenadora do Neps e responsável pelo Espaço Saúde Não Pode Esperar.

No dia 20, a unidade também lembrará da Campanha Setembro Amarelo com distribuição de fitinhas amarelas e balões com frases que levam à motivação pela vida. “Vamos mostrar para o público que a vida é sempre a melhor escolha. Uma doutora em psicologia foi convidada para realizar os atendimentos daqueles que precisarem de ajuda”, finalizou Aline.

A Campanha Setembro Amarelo é uma campanha brasileira iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido devido à institucionalização, em 2003, do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio no dia 10 para conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento.

O Espaço Saúde Não Pode Esperar fica nas lojas 243 e 244 do Shopping São Gonçalo e funciona de segunda a sexta, das 10h às 17h. Para ter os atendimentos garantidos, os gonçalenses devem chegar à unidade até as 16h.