Servidores de Itatiaia são acusados de desviar dinheiro de imposto

Seis servidores da Secretaria Municipal de Administração Tributária de Itatiaia estão sendo acusados de participarem de um esquema de desvio de dinheiro público através de uma fraude em um imposto cobrado sobre imóveis. O grupo foi alvo de uma denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), através do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO).

O grupo é investigado por associação criminosa, estelionato, inserção de dados falsos em sistema de informações e falsidade documental. Entre 2018 e 2019, os seis teriam montado um esquema para receber o dinheiro de contribuintes, que pensavam para o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Eles teriam induzido cidadãos a pagarem o tributo em espécie ou em cheque direto aos servidores para desviar os valores. Ana Paula Felício de Souza, Antonio Carlos de Moraes, José Carlos Domingos, José Reis de Almeira, Luciano Nogueira Rodrigues e Joaquim de Jesus Oliveira teriam usado estratégias na estrutura da Secretaria para esconder o esquema.



Isso teria acontecido em pelo menos dez casos. Contra eles, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (14/09), em imóveis em Resende e na Capital. O caso segue em investigação. em nota, a Prefeitura de Itatiaia pediram que contribuintes que realizaram pagamentos o ITBI em dinheiro em espécie ou em cheque procurem a Secretaria para saber se estão em dia com o imposto.