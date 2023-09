Haddad tem residência invadida por criminosos em São Paulo

O quintal da casa do ex-candidato à Presidência e atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), foi invadida por um grupo de suspeitos durante a madrugada desta quinta-feira (14/09). O ministro estava no imóvel - que fica em Indianópolis, município na região sul de São Paulo - no momento da invasão.

Um grupo de quatro homens teria entrado no terreno e saído sem furtar nenhum pertence. Segundo informações do Ministério da Fazenda, eles não entraram no interior da casa. Os detalhes foram registrados por câmeras de segurança no imóvel, que flagraram o momento em que o grupo chegou de carro e entrou no local, antes de sair sem levar nada.

Antes disso, por volta das 3h, um motociclista estacionou na entrada e usou uma ferramenta para arrombar o portão. Haddad só foi ver as imagens no início da manhã, quando uma funcionária chegou na casa para trabalhar e percebeu que o portão estava arrombado.



Por conta do episódio, Haddad cancelou seus compromissos da manhã e entregou as imagens para a Polícia Federal. Policiais militares e civis estiveram na casa para colher impressões digitais e procurar por outras evidências. Até o momento, não há informações a respeito da identidade ou do paradeiro dos suspeitos.