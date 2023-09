Hospital João Batista Cáffaro, em Itaboraí, ganha mais um CTI e unidade admissional

O secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho, inaugurou, nesta segunda-feira (11/09), o novo Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Estadual João Batista Cáffaro, em Itaboraí. Com a conclusão da reforma, o CTI da unidade teve sua capacidade ampliada de 30 para 50 leitos. Ao todo, o hospital dispõe agora de 128 leitos, sendo os demais de enfermaria clínica (74) e unidade admissional (04), também modernizada nesta obra.

"Vinte leitos de CTI salvam milhares de vidas, principalmente num hospital como o Cáffaro que tem uma gestão exemplar. Com essa ampliação, poderemos internar cerca de 100 pacientes por mês. Isso é um ganho muito grande para a região", disse o secretário Dr. Luizinho.

O projeto de ampliação, adequação e modernização também fez com que a equipe de profissionais do hospital fosse ampliada com mais 14 médicos plantonistas e quatro de rotina, 12 enfermeiros, 60 técnicos de enfermagem, além da equipe multidisciplicar, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos e nutricionistas.

A iniciativa também garantiu revisão nas redes de água, luz e oxigênio; instalação de novos aparelhos de ar condicionado, computadores, móveis e equipamentos. Os locais também ganharam piso especial e banheiro para pessoas com deficiência. Os leitos receberam cortinas, que garantem a privacidade do paciente, e camas hospitalares, motorizadas, com ajuste de altura e grades protetoras laterais.

"O projeto executado faz parte do plano estratégico que vem sendo executado pela direção da unidade em parceria com a secretaria estadual de Saúde para garantir mais conforto e segurança aos pacientes e equipe multidisciplinar, além de aumentar a complexidade na assistência a pacientes com maior gravidade", explicou o diretor do Complexo Alberto Torres, que inclui o Hospital João Batista Cáffaro, Raphael Riodades.

Na ocasião, o Cáffaro recebeu o Selo de Reconhecimento por boas práticas em Segurança do Paciente pela Epimed Solutions. A certificação, criada recentemente, tem por objetivo incentivar a adoção de boas práticas, visando à segurança do paciente nas instituições de saúde, por meio da implementação de processos eficazes para prevenção, detecção e resposta a incidentes e eventos adversos.

O Hospital Estadual João Batista Cáffaro, administrada pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, é a única unidade de retaguarda da Região Metropolina ll e garante assistência a sete municípios fluminenses via regulação. A unidade desafoga grandes emergências de porta aberta, como o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, Hospital Municipal Leal Junior, em Itaboraí, Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, entre outros.