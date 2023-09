Galvão Bueno irá apresentar reality show na Globo em 2024

A voz marcante de Galvão Bueno será agora destaque no entretenimento da Globo em 2024. O comunicador irá comandar um reality show na emissora.

De acordo com informações de Gabriel Vacquer, do portal F5, o narrador já está garantido em um programa de entretenimento que deve ser anunciado nos próximos dias. O projeto seria uma parceria da Globo com a Play9, empresa de Felipe Neto, que cuida da carreira de Galvão Bueno nas plataformas digitais, e seria exibido tanto na televisão, quanto em streamings.

Ainda segundo o colunista, o programa será um misto de Big Brother com game e terá, como objetivo, encontrar uma novo narrador para o Grupo Globo. O roteiro já estaria sendo elaborado em conjunto pelas duas empresas de entretenimento e a expectativa é de que a seleção dos participantes comece até o final deste ano, em todo o Brasil.

Apesar de ter encerrado a sua atuação como comentarista da emissora, Galvão Bueno vem sendo utilizado em projetos especiais e deve fazer parte da equipe durante as Olimpíadas de Paris 2024. Ele tem vínculo até o fim de 2024, mas já teria um interesse, por parte da Globo, de prorrogar o contrato.