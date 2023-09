Organizada do Flu é banida de estádios após atacar ônibus do Botafogo

A torcida organizada do Fluminense Força Flu foi banida de comparecer a eventos esportivos no território nacional por decisão do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ). O grupo foi condenado pelas acusações de atacar a pedrada o ônibus que conduzia jogadores e comissão técnica do Botafogo no último dia 29 de agosto.

A decisão judicial impede que torcedores identificados com material da organizada cheguem a um raio de 5 mil metros dos estádios de futebol. Eles também não podem entrar como organização em qualquer local onde esteja sendo realizado um evento esportivo. Por fim, o grupo também está proibido de comercializar material de torcida, sob pena de 100 mil reais caso descumpra alguma das medidas.

Leia também:

➢ Projeto de lei pode transformar São Januário em patrimônio histórico e cultural do Rio

➢ Flamengo é notificado pelo Procon pelo preço dos ingressos da final

A ação foi proposta pelo Ministério Público do Rio (MP-RJ) depois que integrantes da torcida foi flagrada apedrejando o veículo, que ia em direção para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. A pedra arremessada atingiu a janela ao lado do atacante Carlos Alberto, que não foi ferido pela pedra mas foi atingido por cacos de vidro.