São Gonçalo constrói creches e amplia vagas na Educação Infantil

A construção de duas novas creches municipais em pontos estratégicos de São Gonçalo continua avançando. As unidades, nos bairros Almerinda e Jardim Bom Retiro, vão garantir mais 200 vagas no município para o próximo ano letivo. As obras estão em fase de concretagem das cintas, formas dos pilares, colocação de gradil, parte elétrica e hidráulica.

Junto com a recente inauguração da UMEI Professora Silviane Moraes de Oliveira Martins, em Marambaia, o projeto visa aumentar o número de vagas na Educação Infantil em 2024.

A construção das creches é fruto de um projeto de captação de recursos da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), em parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo. Os projetos contam com oito salas de aula com banheiros adaptados infantis, fraldário, cozinha, refeitório, salas para espaços alternativos e toda a estrutura para atender aos alunos de 0 a 5 anos e 11 meses.



“A inauguração da UMEI em Marambaia foi motivo de muito orgulho e realização para nós da Educação de São Gonçalo. Agora, o foco é terminar a construção destas duas outras creches, nos bairros Almerinda e Bom Retiro, para melhor atender a população nestas áreas. Vamos entregar creches bonitas e funcionais para receber os alunos de maneira completa”, disse o secretário de Educação, Maurício Nascimento.

Oferta de vagas

A Secretaria de Educação, entendendo a grande procura por vagas em escolas municipais, abriu, na pré-matrícula para o ano letivo de 2023, mais 68 novas turmas, totalizando 1700 vagas a mais do que no ano passado, que contemplam Educação Infantil, Fundamental I e Fundamental II. Com a construção de mais três creches, nos bairros Marambaia, Almerinda e Jardim Bom Retiro, o município vai oferecer, no próximo ano letivo, aproximadamente 300 vagas a mais para a Educação Infantil.