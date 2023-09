Abertas inscrições para capacitação de produtores culturais em SG

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo abre inscrições nesta segunda-feira (11) para capacitar a classe artística da cidade, em especial produtores culturais interessados na seleção de projetos que serão financiados com recursos da Lei Paulo Gustavo.

As inscrições podem ser feitas até às 12h do dia 19 de setembro pelo link : https://forms.gle/xgbGmyJSRcKxyK4z7 ou presencialmente na recepção da Secretaria (no Centro Cultural Joaquim Lavoura, na Estrela do Norte), de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h).

Leia mais:

➢ Sine oferece vagas de jovem aprendiz para rede de fast food

➢ Pós-Bienal: confira próximos eventos literários no estado do RJ

As oficinas de formação para elaboração e enquadramento de projetos culturais visando os editais da Lei Paulo Gustavo, que serão lançados em outubro, têm o objetivo de simplificar a explicação para entendimento de elaboração de um projeto cultural.

Nos encontros serão apresentadas ferramentas e metodologias para que os fazedores de cultura e artistas gonçalenses possam tirar suas ideias da cabeça, colocar no papel, viabilizar financeiramente sua execução e efetivamente realizá-la. Cada encontro tem duração de três horas. Serão 100 vagas por encontro. As oficinas terão três módulos, com cinco encontros cada, que acontecerão nos meses de setembro, outubro e janeiro (ver programação abaixo).

A secretária Júlia Sobreira, há pouco mais de dois meses à frente da pasta, detectou a necessidade de oferecer o curso durante os fóruns setoriais que foram realizados para reunir contribuições dos gonçalenses e nortear a elaboração do edital de fomento à cultura, democratizando o acesso da classe artística aos recursos.

São Gonçalo arrematou R$ 7,8 milhões com a Lei. Mais de 1.200 pessoas, de diferentes setores, participaram dos fóruns setoriais e da consulta pública no Colab, realizados em julho, em parceria com o Conselho Municipal de Cultura.

Os encontros reuniram representantes das áreas de artes visuais, digitais, audiovisual, artesanato, economia criativa, música, artes literárias, carnaval, teatro, circo, dança, coral, cultura popular e urbana, entre outros. Povos e comunidades tradicionais e originários, movimentos sociais e de inclusão e LGBTQIA+ também estiveram presentes nas discussões.

Confira as datas e locais das oficinas:

Elaboração – “Módulo I – Elaboração de Projetos Culturais”

Conteúdo: Como tirar a ideia da cabeça e formatar o projeto cultural, incluindo objetivo, justificativa, público alvo, estratégias de divulgação, cronograma e orçamento.

Setembro (19, 21, 26, 28 e 29) – das 18h às 21h

18/set – Lona Cultural Lidia Maria da Silva (Avenida Albino Imparato, s/nº, Jardim Catarina)

19/set – Centro Cultural Joaquim Lavoura (Avenida Presidente Kennedy, 721, Estrela do Norte)

21/set – E.M. Marcus Vinícius Cruz de Mello Moraes (Estrada de Santa Izabel, s/n, Santa Isabel)

25/set – Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo (Rua José Augusto Pereira dos Santos, 80, Neves)

27/set – Escola de Música Pixinguinha (Rua Luiz Esteves, 86, Barro Vermelho) –

Enquadramento – “Módulo II – Por dentro dos editais”

Conteúdo: Como adaptar o projeto elaborado para o edital em que se deseja ser contemplado. Será apresentado modelo de projeto inscrito em cada edital lançado pela SMTC e as dúvidas poderão ser tiradas nos encontros.

Outubro (18, 20, 25, 26 e 27) – das 18h às 21h

18/out – Lona Cultural Lidia Maria da Silva (Avenida Albino Imparato, s/nº, Jardim Catarina)

20/out – Centro Cultural Joaquim Lavoura (Avenida Presidente Kennedy, 721, Estrela do Norte)

25/out – E.M. Marcus Vinícius Cruz de Mello Moraes (Estrada de Santa Izabel, s/n, Santa Isabel)

26/out – Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo (Rua José Augusto Pereira dos Santos, 80, Neves)

27/outt – Escola de Música Pixinguinha (Rua Luiz Esteves, 86, Barro Vermelho)

Execução – “Módulo III – Execução de projetos e prestação de contas”

Conteúdo: Como realizar plenamente de forma correta o projeto cultural em que o produtor tiver sido contemplado, considerando todas as etapas de pré-produção, produção e pós-produção. Treinamento para acesso e operação do Sistema.

Janeiro (9, 11, 16, 17 e 18) – período de 3h/a | das 18h às 21h

09/jan – Lona Cultural Lidia Maria da Silva (Avenida Albino Imparato, s/nº, Jardim Catarina)

11/jan – Centro Cultural Joaquim Lavoura (Avenida Presidente Kennedy, 721, Estrela do Norte)

16/jan – E.M. Marcus Vinícius Cruz de Mello Moraes (Estrada de Santa Izabel, s/n, Santa Isabel)

17/jan – Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo (Rua José Augusto Pereira dos Santos, 80, Neves)

18/jan – Escola de Música Pixinguinha (Rua Luiz Esteves, 86, Barro Vermelho)