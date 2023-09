Pós-Bienal: confira próximos eventos literários no estado do RJ

A edição histórica da Bienal do Livro Rio chegou ao fim batendo recordes e vai deixar saudade - até 2025. Mas até o final deste ano, o calendário está recheado de eventos literários tanto na região metropolitana quanto em outras regiões do estado.

Maricá

Entre os dias 19 de setembro e 1º de outubro, 8h às 20h, Maricá recebe a FLIM, Festa Literária Internacional de Maricá, no bairro Itaipuaçu. Na sua 8ª edição, este ano promete ser a maior edição do município e homenageará o cantor, compositor e imortal Gilberto Gil, um dos principais nomes da música brasileira.

A Flim reunirá outros grandes nomes da literatura e da cultura, entre eles, o filósofo Leandro Karnal, Frei Betto, compositor Nei Lopes, o ator e roteirista Hélio de La Peña, o jornalista Juca Kfouri, a bailarina Ana Botafogo; os escritores Sonia Rosa, Ondjaki, Rossandro Klinjey, Roger Mello, Israel Neto, Luiz Antônio Simas, Pastor Ed Renê, Maria Chocolate, Felipe Eugênio e Eliana Alves Cruz. Além dos convidados, participam ainda 50 escritores da cidade de Maricá.

Durante o evento, haverá uma extensa programação com palestras, debates e rodas de conversa, que vão reunir escritores, convidados, professores, filósofos e chefs para um bate-papo com o público.

Além de um amplo espaço gastronômico com diversos restaurantes, que funcionará na Praça Camburi, o Palco Multicultural receberá diversos shows de artistas locais e da música nacional. Nos 13 dias de evento passarão pelo palco grandes nomes, como Adriana Calcanhoto, Zelia Duncan, a banda Maneva e o cantor Daniel Jobim, neto do compositor Tom Jobim. Também se apresentam no local o Teatro Mágico e a cantora maranhense Flávia Bittencourt.

Serão distribuídos 35 mil vouchers para os estudantes das 65 escolas da rede municipal de ensino, bem como os alunos do Instituto Federal Fluminense (IFF) e da rede estadual, como ocorreu nas edições anteriores. Também serão contemplados os estudantes do projeto municipal de alfabetização: "Sim, eu posso".

O endereço da FLIM é Rua Van Lerbergue, 249, altura da Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu.

Niterói

Em outubro, será a vez de Niterói receber a FLIN, Festa Literária Internacional de Niterói. O evento acontece de 26 a 29 de outubro, na Praça da República, no Centro. Os participantes ainda não foram divulgados, mas a Fundação de Artes de Niterói (FAN) promete nomes memoráveis.

Biblioteca Parque de Niterói | Foto: Divulgação

A FLIN será inspirada em festivais organizados no país, como a Flip, em Paraty e reunirá artistas brasileiros e estrangeiros.

Com uma única entrada, no local será montado um palco onde acontecerão shows, os debates principais e leituras dramatizadas para o público infantil. Também haverá estandes para editoras e livrarias. Dentro da Biblioteca Parque estará o Espaço Café Paris, com exibições de curta-metragens e lançamentos de autores independentes; e o Espaço Kids, com oficinas, narração de histórias e outras atividades infantis.

Segundo a organização, os dois primeiros dias serão mais voltados para o público infantil, sem deixar de contemplar jovens e adultos. No fim de semana, o foco estará no público infantojuvenil e no adulto.

Rio

Nove dias de programação, tudo de graça. É o que promete a Flup, Festa Literária das Periferias, uma festa literária internacional que destaca territórios excluídos de programas literários. No Rio, o evento já passou pelo Morro dos Prazeres, Vigário Geral, Mangueira, Babilônia e Vidigal.

Flup | Foto: Divulgação

Depois do sucesso da edição de 13 de maio, o evento retorna em outubro, de 12 a 15 e de 18 a 22, na Vila Olímpica da Gamboa. A programação completa ainda não foi divulgada, mas no X (antigo Twitter), a organização adiantou que terá um dia indígena, que começa com o Slam Coalkan e termina com show do Xamã. "Um dia só das manas com mesas incríveis e o canto de Bia Ferreira . E um dia no qual vamos pensar identidade de gênero com o Axé de Linn da quebrada", publicou.

Em breve, a programação completa no site oficial.

Paraty

Flip | Foto: Divulgação

Outra tradicional festa literária, a FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty, está confirmada para novembro, entre os dias 22 e 26. A volta da Flip às ruas e praças de Paraty, em 2022, depois de duas edições virtuais, foi recebida com entusiasmo pelo público. Moradores e visitantes lotaram os auditórios do Programa Principal e outros espaços ocupados por uma programação diversa e gratuita.

A 21ª edição do evento, que acontece anualmente, também promete ser memorável, com quebra de recordes. A escritora homenageada deste ano será Patrícia Galvão, a Pagu, poeta, escritora, desenhista, tradutora, jornalista e ativista comunista. Entre os autores internacionais confirmados estão a equatoriana Mónica Ojeda e a argentina Laura Wittner.

Confira a programação oficial que será divulgada em breve aqui.