São Gonçalo tem mais de 100 vagas em cursos profissionalizantes

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Firjan-Senai, está com vagas abertas para cursos profissionalizantes nas áreas de Assistente Administrativo, Assistente de operações em Logística, Pintor de Edificações, Soldador de aço carbono Eletrodo Revestido 6G e Operador de máquinas operatrizes.

As vagas são limitadas a 110 alunos e as turmas serão fechadas assim que forem preenchidas. O curso de operador de máquinas operatrizes terá início já no dia 12 de deste mês; os demais, terão início no dia 23 de setembro.

A carga horária para Assistente Administrativo e Assistente de operações em Logística é de 180 horas; Pintor de Edificações é de 180 horas; Soldador de aço carbono Eletrodo Revestido 6G é de 220 horas e Operador de máquinas operatrizes tem carga horária de 500 horas.

As inscrições podem ser feitas na Secretaria Escolar do Senai de São Gonçalo, mediante apresentação de comprovante de residência em São Gonçalo e comprovante de escolaridade.

Os cursos são destinados a pessoas com conhecimentos mínimos correspondentes ao Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano).

Requisitos para os cursos:

Operador de máquinas: Idade mínima 18 anos

Escolaridade mínima: 7° ano do ensino fundamental

Pintora partir de 16 anos

Escolaridade mínima desejável: 5º ano do Ensino Fundamental

Assistente de operações logísticas: idade mínima de 18 anos.

Escolaridade mínima desejável: 7º ano do Ensino Fundamental.

Soldador: idade mínima 18 anos

Escolaridade mínima: 5° ano

Local de inscrições:

Firjan-Senai, que fica na Rua Dr. Nilo Peçanha, 134, Centro