Sine oferece vagas de jovem aprendiz para rede de fast food

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, através da parceria com o Sistema Nacional de Emprego (SINE), oferece 15 vagas de jovem aprendiz para rede de fast food.

Para concorrer às vagas é preciso ter entre 16 e 17 anos, estar cursando ensino médio e estudar nos turnos da manhã ou noite.

Os jovens interessados devem procurar o posto de atendimento do SINE no Partage Shopping, que fica na Avenida Presidente Kennedy, número 425, Centro- andar G3, loja 1, nesta segunda-feira, com documento de identidade, CPF e comprovante de residência. O horário de atendimento é das 9h às 16h30.