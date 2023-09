Cria SG abre vagas para curso de Animação de Eventos

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo está com inscrições abertas, até o dia 19 deste mês de setembro, para interessados em fazer o curso de Animação de Eventos, mais uma modalidade oferecida pelo projeto Cria SG. São oferecidas 25 vagas, com aulas às quintas-feiras, de 11h às 12h, a partir do dia 21 de setembro.

Para se inscrever, os interessados deverão apresentar cópias do documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Caso seja menor de idade, levar também cópias do RG e CPF do responsável. A faixa etária é a partir de 14 anos. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Turismo e Cultura, que funciona no Centro Cultural Joaquim Lavoura, o Lavourão, no bairro Estrela do Norte, de 10h às 16h.

O projeto Cria SG já oferece aulas gratuitas de dança, teatro, música, coral e artesanato para os moradores de São Gonçalo. Foi criado com a ideia de incentivar, fortalecer e desenvolver a cultura na cidade de forma acessível. As vagas são limitadas para garantir a qualidade de aprendizado de todos os alunos.

A secretária de Turismo e Cultura, Júlia Sobreira, destacou que o projeto Cria SG tem como objetivo oferecer aulas gratuitas, visando promover a inclusão social, o desenvolvimento artístico e a valorização da cultura local, abrindo também oportunidades para o mercado de trabalho.