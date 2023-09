Gilberto Gil será o grande homenageado da Festa Literária Internacional de Maricá

A 8ª Festa Literária Internacional de Maricá (Flim) promete ser a maior edição do município e homenageará o cantor, compositor e imortal Gilberto Gil, um dos principais nomes da música brasileira, que também ganhará uma praça com o seu nome no evento, que acontece entre os dias 19 de setembro e 1º de outubro, no bairro Itaipuaçu. O artista receberá no próximo dia 10/09, durante a ciranda literária do estande da Academia Brasileira de Letras, na Bienal do Livro, o convite oficial de um aluno da rede de ensino de Maricá, escolhido em concurso literário para leitura e entrega de uma caneta de pena estilizada e a chave da cidade.

A Flim reunirá outros grandes nomes da literatura e da cultura, entre eles, estão confirmadas as presenças do filósofo Leandro Karnal, Frei Betto, compositor Nei Lopes, o ator e roteirista Hélio de La Peña, o jornalista Juca Kfouri, a bailarina Ana Botafogo; os escritores Sonia Rosa, Ondjaki, Rossandro Klinjey, Roger Mello, Israel Neto, Luiz Antônio Simas, Pastor Ed Renê, Maria Chocolate, Felipe Eugênio e Eliana Alves Cruz. Além dos convidados, participam ainda 50 escritores da cidade de Maricá. Durante o evento, haverá uma extensa programação com palestras, debates e rodas de conversa, que vão reunir escritores, convidados, professores, filósofos e chefs para um bate-papo com o público.

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, destacou que a festa literária volta a Itaipuaçu após o sucesso da edição de 2022 e desta vez com grandes nomes da literatura nacional. “A feira representa a dimensão do que não podemos perder, que é a capacidade de formar estudantes com senso crítico porque a única coisa que é imponderável é o poder transformador da educação na sociedade”, declarou Fabiano.

Flim reunirá outros grandes nomes da literatura e da cultura | Foto: Divulgação/Evelen Gouvêa

Em uma área de seis mil metros quadrados, a estrutura terá mais de 100 editoras e espaços especiais dedicados a diferentes públicos, do infanto-juvenil ao adulto. O Espaço Criança vai abrigar a Vila Pé de Maricá, em alusão a árvore que dá nome ao município, e contará com 76 estandes dedicados ao público infanto-juvenil. Já o espaço Porão Cultural será reservado para apresentações de artistas locais de diferentes vertentes. A Tenda Literária abrigará 154 estandes de vendas de livros e na Tenda Festart haverá um amplo espaço com pufs para descanso. A Tenda Codemar + Recarregue-se será um local com redes, cadeiras de praia e tomadas para recarregar a energia e os aparelhos celulares.

Palco Multicultural terá Adriana Calcanhoto, Zélia Ducan e Maneva

Além de um amplo espaço gastronômico com diversos restaurantes, que funcionará na Praça Camburi, o Palco Multicultural receberá diversos shows de artistas locais e da música nacional. Nos 13 dias de evento passarão pelo palco grandes nomes, como Adriana Calcanhoto, Zelia Duncan, a banda Maneva e o cantor Daniel Jobim, neto do compositor Tom Jobim. Também se apresentam no local o Teatro Mágico e a cantora maranhense Flávia Bittencourt.

Secretário municipal de Educação, Márcio Jardim explicou que o evento é uma grande festa cultural que movimentará a cidade por duas semanas. “As pessoas poderão trocar livros e será uma oportunidade das nossas crianças e jovens descobrirem sobre esse universo encantador que os livros proporcionam”, afirmou.

Mumbuca Literária

Este ano, os vouchers para compra de livros foram batizados de "Mumbuca Literária" em referência à moeda social de Maricá. Serão distribuídos 35 mil vouchers para os estudantes das 65 escolas da rede municipal de ensino, bem como os alunos do Instituto Federal Fluminense (IFF) e da rede estadual, como ocorreu nas edições anteriores. Também serão contemplados os estudantes do projeto municipal de alfabetização: "Sim, eu posso".

A novidade é que, pela primeira vez, os aposentados da Secretaria de Educação de Maricá e os alunos do Passaporte Universitário (programa de concessão de bolsas totalmente gratuitas) também terão direito ao voucher. O valor do "Mumbuca Literária" será o equivalente a R$ 200, exceto para alunos do Passaporte Universitário que terão direito a vouchers de R$ 100.

Serviço

Festa Literária Internacional de Maricá

Data: de 19 de setembro a 1º de outubro de 2023

Horário: 8h às 20h

Endereço: Rua Van Lerbergue, 249, altura da Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu

A programação completa será divulgada em breve