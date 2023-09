São Gonçalo promove passeio turístico pela cidade

Você conhece a história da sua cidade e as particularidades de cada ponto dela? Pensando nisso, as turismólogas e guias de turismo Cathiane Santos e Joyce Braga criaram o roteiro “São Gonçalo: História e Identidade” e vão promover uma caminhada guiada gratuita pelo Centro da cidade contando diversas curiosidades sobre cada local visitado. O passeio acontecerá no dia 16 de setembro, às 14h, e faz parte das comemorações pelo aniversário de São Gonçalo.

"Nesta caminhada cultural, iremos percorrer o centro histórico e, através dos seus principais pontos, construir juntos uma narrativa potente de valorização da cidade. Além disso, vamos relembrar personalidades importantes que transformaram o território gonçalense. Acreditamos no turismo que ressignifica os espaços e traz novos olhares para lugares que julgávamos conhecer muito bem", disse a secretária de Turismo e Cultura, Julia Sobreira.

Leia também:

➢ Livros, jornais e veículos impressos terão imunidade tributária

➢ Bienal do Livro 2023: Conheça os autores da região que estarão no evento

Após o passeio, o grupo vai se reunir em uma cafeteria para lanchar e conversar sobre os pontos visitados e história aprendida.

Os pontos visitados serão:

1. Câmara Municipal (ponto de encontro)

2. Praça Zé Garoto

3. Casa das Artes

4. Igreja Matriz de São Gonçalo

5. Estátua Pastor Waldemar Zarro

6. Teatro Municipal

7. Prefeitura Municipal de São Gonçalo

8. Praça Doutor Luiz Palmier

9. Bistrô Cultural D’avó

O evento tem vagas limitadas. Para participar entre em contato no perfil na rede social @contosdeguia ou pelo número (21) 97992-2419.