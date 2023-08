Tutores de Niterói organizam "Cãominhada" em defesa dos animais

Um grupo de tutores de cães em Niterói se reúne no próximo domingo (03/09) em Icaraí para uma "cãominhada" em promoção aos direitos dos animais e defesa da responsabilidade social. O evento começa às 8h, na calçada da Praia de Icaraí.

A atividade é organizada por um grupo de tutores da região, que costuma se reunir na Praça Getúlio Vargas. O coletivo, que reúne mais de 150 membros em um grupo de rede social, planeja associar o encontro entre moradores e pets a uma espécie de manifestação em defesa de pautas sociais como combate aos maus tratos, leis de proteção animal, incentivo à adoção responsável e a responsabilidade de higiene pública de pets.

Os participante levarão plaquinhas e iniciarão a caminhada na altura da entrada para a Rua Miguel de Frias, no calçadão da Praia. A caminhada termina na Praça Getúlio Vargas, onde placas informativas serão colocadas na para incentivar a conscientização sobre a importância de recolher as fezes dos animais e manter o ambiente limpo.



O evento contará, por fim, com a venda de camisetas originais por 50 reais. Parte dos lucros obtidos com elas serão doados para ONGs e grupos de protetores envolvidos com a causa animal.