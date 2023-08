Terceiro Festival de Frutos do Mar começa nesta sexta-feira na Orla de Bambuí

O 3º Festival de Frutos do Mar de Maricá, na Orla de Bambuí, começa nesta sexta-feira (01/09), com programação recheada de gastronomia de alta qualidade, Polo Cervejeiro, apresentações musicais e espaço kids. O evento vai até domingo (03/09) e tem entrada gratuita.



O festival, que foi adiado na semana passada devido às chuvas, é uma realização da Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e das secretarias de Promoção e Projetos Especiais; Turismo; e Agricultura, Pecuária e Pesca e da Coordenadoria de Pesca Esportiva Amadora.

“A terceira edição do Festival de Frutos do Mar vai acontecer na recém-inaugurada orla de Bambuí e será mais uma ação desenvolvida pelo Plano Maricá 2030, que tem por objetivo ampliar o fluxo de turistas para todas as partes da cidade”, afirma o secretário de Promoção e Projetos Especiais de Maricá, José Alexandre Almeida.



“Por meio do projeto circuito de pesca esportiva amadora, temos obtido ótimos números de ocupação e divulgação da cidade. Com o festival, esperamos fortalecer a vocação de Maricá pelo consumo de frutos do mar e levar entretenimento de qualidade ao cidadão e aos nossos visitantes”, acrescenta.



O evento também tem apoio do Maricá Convention & Visitors Bureau, da Rota Maricá de Gastronomia e Hotelaria e da Associação de Guias de Turismo de Maricá (AGM).



Atrações



Além dos estabelecimentos participantes e do Polo Cervejeiro de Maricá, oito atrações musicais se apresentam. Na sexta-feira (01/09), às 19h, Thiago Dantas sobe ao palco. Já às 21h, o cantor Jorginho Doug é o responsável por animar o público.



No sábado (02/09), o evento vai ter os shows de Marcos Santos, às 17h; Rhoan Victor, às 19h; e Marianna Cunha, às 21h.



Fechando o fim de semana, no domingo (03/09), quem se apresenta é Luis Fernando, às 15h; Toque Serrano, às 18h, e o grupo Tô Kerendo, às 21h.



Serviço 3º Festival de Frutos do Mar



Local: Orla de Bambuí, Maricá



Data: 01 a 03 de setembro



Entrada: Gratuita



Horários: Sexta-feira, das 17h à 0h



Sábado e domingo, das 14h à 0h